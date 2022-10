Vláda predstavila plán pre firmy: Štát im má preplácať energie nad stanovenú sumu (video)

Zdroj: oPeniazoch

Silovú elektrinu drahšiu ako 199 eur za megawatthodinu a plyn drahší ako 99 eur za megawatthodinu by mal pre firmy na Slovensku z väčšej časti preplácať štát. Taký je vládny plán energetickej pomoci pre firmy, ktorý predstavili zástupcovia vládnej koalície po pondelňajšom rokovaní tripartity.

V praxi by tak mal štát podnikateľom preplácať cenový rozdiel silovej zložky v prípade, že cena elektriny bude vyššia ako 199 eur za megawatthodinu a cena plynu bude vyššia ako 99 eur za megawatthodinu. Preplatí však iba 80 % tohto rozdielu.

Pomoc pre firmy už v tomto roku

Štát by mal pritom pomoc pri drahých energiách začať poskytovať už v tomto roku v mesiacoch november a december a to na základe nákladov za energie za mesiace september a október. Ak teda podniky nakupovali elektrinu a plyn nad uvedené sumy, budú môcť požiadať o štátnu kompenzáciu. Limit podpory na jednu firmu je pritom v tomto roku stanovený na 500 tisíc eur.

Program by mal následne pokračovať aj v prvom štvrťroku budúceho roka. To je však podmienené schválením rozpočtu na budúci rok, s čím môže mať menšinový kabinet problém. Podľa návrhu však chce vláda rovnakým systémom preplácať rozdiel v cenách aj od 1. januára do 31. marca 2023 s tým, že limit na jednu firmu má byť v tomto období stanovený na 100 tisíc eur mesačne.

Po prvom štvrťroku pomoc prehodnotia

"V marci prehodnotíme túto pomoc podľa toho, aká bude situácia na trhoch a podľa toho aj rozhodneme, či budeme v tejto pomoci naďalej pokračovať a v akej podobe," povedal premiér Eduard Heger. Náklady na tento program pomoci by pritom podľa ministra financií Igora Matoviča mali podľa súčasných cien predstavovať len za prvý štvrťrok 2023 predstavovať zhruba 500 miliónov eur.

Avizovaná pomoc pre podniky sa však netýka energeticky náročných firiem. Tie má ministerstvo hospodárstva riešiť individuálne.

Čo vieme o pomoci pre firmy?