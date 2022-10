Nemecký plán pomoci by mohol v krajinách eurozóny spustiť kolaps dlhopisov 

Zdroj: oPeniazoch

Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý týždeň oznámil balík v hodnote 200 miliárd eur, ktorý má pomôcť pri prudko stúpajúcich cenách energií. Analytici banky Citi upozorňujú na pohyb na trhu s dlhopismi európskych vlád, ktoré si chcú požičať obrovské sumy peňazí. Návrhy by podľa Citi mohli v budúcom roku znížiť infláciu o 2 percentuálne body, ale je nepravdepodobné, že by zabránili ekonomickému poklesu. Balíček „môže zmierniť prichádzajúcu recesiu, ale podľa nášho názoru predstavuje aj riziko,” cituje analytikov Citi CNBC. Riziká súvisia s financovaním balíčka, a čo by to mohlo urobiť s infláciou, s výnosmi nemeckých štátnych dlhopisov, s referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky a s plánmi pôžičiek iných krajín eurozóny, ktoré môžu nasledovať kroky Nemecka.



Zatiaľ čo Nemecko si môže „dovoliť“ akékoľvek dlhové financovanie vďaka nízkemu pomeru dlhu k HDP a nižším potrebám externého financovania, v menej fiškálne obozretných krajinách, ak by si chceli požičať veľké sumy a vydať nový dlh, by to viedlo k problémom podobným tomu v Spojenom kráľovstve, kde výnosy dlhopisov po množstve daňových vyhlásení prudko vzrástli a Bank of England bola nútená spustiť nový plán nákupu dlhopisov. Prinieslo to chaos na hypotekárnom trhu a reči o kríze v oblasti bývania.



Citi ďalej predpovedá, že nemecké dlhové financovanie by si tiež mohlo vynútiť prísnejšiu politiku ECB, čo by potom mohlo spôsobiť prudký nárast výnosov v eurozóne. Na fóre vo Frankfurte Lagardeová uviedla, že posledné zvýšenia (o bezprecedentných 75 bázických bodov v septembri), boli len „prvým cieľom na ceste“. Prezidentka ECB uviedla, že centrálna banka „urobí, čo má urobiť“, aby sa v strednodobom horizonte vrátila k svojmu 2-percentnému inflačnému cieľu.



Berenberg Economics v nedávnej správe uviedla, že dôvera spotrebiteľov v Nemecko a všeobecnejšie v eurozóne klesla na rekordné minimum, čo je podľa nej „predohrou recesie“. Inštitút pre ekonomický výskum predpovedá, že investície klesnú o 25 % a v roku 2023 očakáva v Nemecku recesiu.

EÚ aj USA zaznamenali v tomto roku celkovo pozitívny rast „Sú tu náznaky spomalenia a recesiu už nemožno vylúčiť“, povedal európsky komisár pre ekonomiku Paolo Gentiloni, „vstupujeme do fázy stagnácie a možnej recesie,” povedal Gentiloni.