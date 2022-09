Príbeh lásky a nenávisti v štyroch kapitolách

Zdroj: AIER

El Salvádor sa dostal do centra pozornosti hneď niekoľkokrát odkedy prijal bitcoiny ako zákonné platidlo. V súvislosti s prijatím bitcoinu ako meny sa objavilo niekoľko iniciatív, jednou z nich je vytvorenie bitcoinového mesta na pláži. Vytvorenie mesta z ničoho si však vyžaduje obrovské zdroje a tie Salvádoru chýbajú. Opätovne sa krajina dostala titulky tým, že oznámila vydanie prvého bitcoinového dlhopisu na financovanie Bitcoin City. Teraz, keď cena bitcoinu prudko klesla, je Salvádor opäť v správach. Zvyšuje nákupy slávnej kryptomeny.

El Salvador a Bitcoin, príbeh ktorý možno zatiaľ rozdeliť do štyroch kapitol:

Implementácia Bitcoinu ako zákonného platidla Vytvorenie verejného fondu, ktorý investuje do Bitcoinov Vytvorenie Bitcoin City Emisia bitcoinových dlhopisov

Všetky tieto činy sú čoraz výstrednejšie a každý z nich sa zatiaľ ukázal ako jednoznačné zlyhanie. Vzťah Bitcoin – El Salvádor má len veľmi málo spoločného s prijatím stabilných peňazí alebo s pokrokom. Oveľa viac súvisí so snahou zabrániť bankrotu krajiny s čoraz menšou šancou na výhru.



Kapitola 1: Prijatie Bitcoinu ako zákonného platidla

V septembri 2021 bol Salvádor niekoľko dní na titulných stránkach novín a niekoľko týždňov sa dostával na titulky špecializovaných ekonomických a finančných blogov. V júni toho roku vláda schválila legislatívu, ktorá prijala Bitcoin ako zákonné platidlo. Bolo to prekvapenie a veľmi odvážny politický krok. Napriek problémom s týmto zákonom a opodstatneným obvineniam z korupcie v súvislosti s oficiálnou peňaženkou, v ktorej sa Bitcoiny obchodujú, mnohí to stále považujú za krok smerom k menovej budúcnosti. Hlavným problémom legislatívy je, že prijímanie Bitcoinov je povinné pre prakticky všetky platby v krajine. Prekvapivo, značná časť bitcoinovej komunity vnímala tento krok priaznivo. Avšak vzhľadom na to, že Bitcoin bol navrhnutý tak, aby chránil ľudí pred menovým zneužívaním zo strany štátu, nezdá sa byť úplne v poriadku tlieskať štátu, ktorý zneužíva svoju autoritu tým, že ukladá povinnosť prijímať Bitcoiny ako spôsob platby. El Salvádor si aspoň zachoval tvár v tom, že akceptoval platenie daní v Bitcoinoch, aj keď dane sú účtované v dolároch a môžu byť zúčtované aj v Bitcoinoch, čo znamená, že Bitcoiny nie sú účtovnou jednotkou, ale iba platobným prostriedkom. Za chvályhodné sa dá považovať aj to, že sa nestanovili dane z kapitálových ziskov pre držbu Bitcoinov (nemá fiškálny zmysel zdaňovať kapitálové zisky z tovaru, ktorý sa propaguje ako peniaze). Krajina však potom zašla oveľa ďalej a vytvorila fond (alebo trust), ktorý má zaručiť okamžitú konvertibilitu medzi Bitcoinom a dolármi.



Kapitola 2: Salvádorský bitcoinový fond

El Salvádor založil oficiálnu peňaženku s názvom Chivo wallet na transakcie s Bitcoinmi s podporou vlády. Účelom tejto peňaženky malo byť poskytnutie alternatívy, aby si používatelia mohli vymeniť Bitcoiny za doláre. Neuvedeným účelom bolo ochrániť obyvateľstvo pred volatilitou typickou pre trh s kryptomenami. Vláda teraz garantuje okamžitý a stabilný výmenný kurz medzi dolármi a Bitcoinmi od okamihu, keď sa Bitcoiny prevedú na doláre (bez ohľadu na to, kedy dôjde k skutočnej konverzii). Vláda teda absorbuje každodennú volatilitu bitcoinového trhu. Aby sa umožnila okamžitá konverzia, vytvoril sa štátny fond v hodnote 150 miliónov dolárov. Môže sa to zdať ako skromná suma, ale HDP El Salvádoru je len 28,5 miliardy dolárov a ročný príjem štátu je niečo vyše 6 miliárd dolárov. Salvádor tak fondu venoval 2,5 percenta ročných štátnych príjmov. Salvádorské banky sú povinné bezplatne poskytovať svoje služby v spojení so štátnou peňaženkou Chivo. Inými slovami, Salvádor núti svoj finančný sektor zadarmo financovať svojho priameho konkurenta. Aj tu kroky, ktoré El Salvádor podniká, nie sú v súlade s bitcoinovou filozofiou ochrany pred menovým zneužívaním zo strany štátu.



Ako sa darí investíciám do Bitcoinov v Salvádore?

El Salvador prichádza o obrovské množstvo peňazí daňových poplatníkov v súvislosti s bitcoinovým fondom. Odhaduje sa, že použil 107 miliónov USD zo 150 miliónov USD a v súčasnosti vlastní 2 381 Bitcoinov. No pri súčasnej cene Bitcoinu (približne 20 000 dolárov) má investícia El Salvadoru hodnotu len 48 miliónov dolárov. Menová politika prezidenta Nayiba Bukeleho teda viedla k strate viac ako 55 percent za desať mesiacov od septembra 2021. Strata sa rovná 1 percentu verejných príjmov El Salvadoru.







Strata peňazí cez bitcoinový fond nie je nevyhnutne neúspech, ak účelom fondu, ako je stanovené zákonom, nie je zarábať peniaze, ale umožniť okamžitú konvertibilitu. Bukeleho neustále správy oznamujúce, že Salvador využíva poklesy cien na nákupy, však naznačujú, že sa hrá na manažéra hedžového fondu. Kritériá nákupu a predaja Bitcoinov na zabezpečenie okamžitej konvertibility majú veľmi málo spoločného s kritériami na zabezpečenie ziskovosti. Opäť len samotná existencia štátneho fondu na zabezpečenie konvertibility je priamym útokom na princíp decentralizácie Bitcoinu.



Kapitola 3: Bitcoin City – Vytvorenie mesta z ničoho

Vláda sa snaží prilákať do krajiny kapitál súvisiaci s kryptomenami. V septembri 2021, len pár mesiacov po tom, čo sa Bitcoin stal v krajine zákonným platidlom vláda oznámila vytvorenie Bitcoin City, mesta, ktoré má byť špeciálnou ekonomickou zónou, konkrétne priemyselným centrom súvisiacim so svetom kryptoaktív. Ako každá špeciálna ekonomická zóna by obsahovala niektoré špeciálne predpisy, ktoré by sa nevzťahovali na zvyšok krajiny. Napríklad obyvatelia Bitcoin City by neplatili žiadne dane akéhokoľvek druhu, iba spotrebnú daň. Bukele zašiel tak ďaleko, že tvrdil, že Bitcoin City by urobilo zo Salvadoru svetové finančné centrum. Podľa výpočtov by infraštruktúra mesta stála približne 300 000 Bitcoinov. Pri cene, za ktorú sa Bitcoin obchodoval v novembri 2021, to zodpovedá približne 18 miliardám dolárov, čo je pre Salvádor astronomická suma. Ako by El Salvádor zobral toľko peňazí? Tu prichádzajú na rad bitcoinové dlhopisy.



Kapitola 4: Bitcoinové dlhopisy, predposledná inovácia od Bukeleho

Na financovanie Bitcoin City plánoval El Salvádor vydať sériu dlhopisov. Prvý, nazvaný Volcano Bond, mal byť vydaný v prvom štvrťroku 2022. Zatiaľ nebol vydaný žiaden. Dlhopis by mal hodnotu 1 miliardy dolárov, platil by 6,5 percenta úroku ročne a bol by vydaný a splatný v amerických dolároch. Očakávalo sa, že čoskoro budú vydané ďalšie emisie dlhopisov za podobných podmienok. Ale prečo sa to nazýva bitcoinový dlhopis, ak je vydaný a splatný v dolároch? Pretože dlhopis by bol aspoň čiastočne krytý Bitcoinom. Polovica príjmov získaných z dlhopisu by sa použila na vybudovanie bitcoinového mesta a druhá polovica by sa použila na nákup podpory Bitcoinov. Získané peniaze z dlhopisov sa majú čiastočne použiť aj na financovanie nákupu Bitcoinov na zabezpečenie dlhopisu. Napriek tomu bol záujem o nákup počiatočných bitcoinových dlhopisov prakticky nulový a emisia bitcoinových dlhopisov aj rozvoj bitcoinového mesta sú úplne zastavené. Bukeleho ambiciózny plán teda zaznamenal dva nové neúspechy. Pritom sa očakávalo, že po piatich rokoch od vydania dlhopisov by sa časť týchto Bitcoinov predala a štát by mohol zaplatiť investorom vyššiu úrokovú sadzbu, pretože sa očakáva, že hodnota Bitcoinu porastie. Úroková sadzba 6,5 percenta je relatívne nízka pre dlhopis v Salvádore vzhľadom na chúlostivú fiškálnu situáciu v krajine.



El Salvador na pokraji bankrotu

Napriek obrovskému mediálnemu rozruchu vyvolanému neustálymi monetárnymi dobrodružstvami, médiá len veľmi málo informujú, že Salvádor je na pokraji bankrotu. Pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch nesplatí svoj verejný dlh kvôli veľkej neistote o jeho schopnosti splatiť istinu dlhopisu v hodnote 800 miliónov dolárov v januári 2023. Táto neistota spôsobuje, že hodnota jeho dlhopisov prudko klesá a niektoré dlhopisy už oceňujú potenciálny default krajiny.

Napríklad tridsaťročný vládny dlhopis sa obchoduje len za približne 30 percent svojej nominálnej hodnoty. Inými slovami, ak investor v minulosti dôveroval vláde Salvádoru a investoval 1 000 dolárov do dlhopisu, dostal by len 300 dolárov, ak by ho teraz predal. Prípadne, ak by dnes mali dôverovať schopnosti vlády platiť, počas nasledujúcich tridsiatich rokov by dostávali šťavnatý 30-percentný ročný výnos v dolároch.





Tieto ceny a výnosy teda odrážajú potenciálne zlyhanie alebo úverovú udalosť, akou je napríklad reštrukturalizácia dlhu. Salvádorské swapy na úverové zlyhanie, akési poistenie zlyhania, dosiahli na finančných trhoch premrštené ceny, ktoré znamenajú 75-percentnú pravdepodobnosť zlyhania. Poistenie v prípade zlyhania El Salvádoru je teraz drahšie ako poistenie Kostariky, ktoré už zachraňoval Medzinárodný menový fond. Ratingové agentúry pravidelne znižovali rating Salvádoru a teraz s jeho dlhopismi zaobchádzajú ako s prašivými. Hodnotenia všetkých ratingových agentúr naznačujú veľmi vysoké riziko zlyhania. Ďalšie zníženie ratingu zo strany Moody's by napríklad znamenalo, že Salvádor by vstúpil do fázy tesne pred bankrotom. Ratingové agentúry v súčasnosti zvyčajne znižujú úverový rating až po zhoršení finančnej a ekonomickej situácie. Trh so swapmi na kreditné zlyhanie už teda oceňuje potenciálne zlyhanie, ktoré ratingové agentúry začnú zahŕňať do svojich ratingov až v budúcnosti.



Ako Bitcoiny súvisia s nesplatením dlhu

Celý menový systém, ktorý presadzuje Salvádor, od prijatia Bitcoinu ako zákonného platidla, cez vytvorenie bitcoinového fondu, cez vytvorenie bitcoinového mesta, až po vydávanie bitcoinových dlhopisov, by sa mal vnímať v kontexte bezprostredného bankrotu. Celá krypto schéma je propagovaná ako krok smerom k vývoju alternatívy k finančnej represii, ktorá dnes prevláda takmer v celom svete. Ale v skutočnosti je finančná situácia El Salvádoru oveľa pochmúrnejšia a Bukele hľadá prostriedky od bezradných investorov tým, že ich presviedča, že krajina bude hostiteľom najnovšieho finančného centra na svete.



Salvádoru chýbajú zdroje na zaplatenie vládneho dlhu. Pretože je krajina veľmi zadlžená, je prakticky uzavretá pre medzinárodné kapitálové trhy. A čiastočne kvôli nesprávne vedenej hospodárskej politike vlády sa Medzinárodný menový fond zdráha poskytnúť mu núdzovú pôžičku. Bukeleho neustále prikyvovanie investorom do kryptomien nie je nič iné, než posledné pokusy, kým sa krajina bude musieť podriadiť tvrdým podmienkam, ktoré zavedie Medzinárodný menový fond pri poskytovaní zvýhodnenej pôžičky, aby zachránil krajinu pred bankrotom.