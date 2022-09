Zvýšenie úrokových sadzieb v boji proti vysokej inflácii: Aké to bude mať negatívne následky?

Zdroj: the conversation

Centrálne banky zatiaľ robili len malé kroky, aby dostali infláciu pod kontrolu. Napríklad Bank of England zvýšila svoju referenčnú sadzbu z 0,1 % na 1,75 %, kým až do finančnej krízy v roku 2008 sa pohybovala od 5 % do 15 %. Návrat k normálu by preto naznačoval zvýšenie sadzieb aspoň na 5 %.







To môže znieť desivo, ale nie je to nič v porovnaní s tým, čo sa stalo, keď bol Paul Volcker predsedom americkej centrálnej banky v rokoch 1979 až 1987. Zatiaľ čo jeho predchodcovia chápali potrebu zvýšiť sadzby v boji proti inflácii, stále ustupovali politickému tlaku. Keďže inflácia koncom 70. rokov stúpla, Volcker jednoducho vyhlásil koniec ústupkom a zvýšil sadzby na viac ako 15 %, a potom na 20 % v roku 1981. To nakoniec ukončilo infláciu na celom svete až do jej súčasného oživenia.







V čom sa dnes ekonómovia mýlia

V roku 2016 popredný makroekonóm Paul Romer napísal zničujúcu kritiku s názvom Problém s makroekonómiou, v ktorej poukázal na „tri desaťročia intelektuálneho regresu“. Vyhlásil, že makroekonómovia sa stotožnili s myšlienkou, že nárast ekonomických premenných, ako je inflácia, bol spôsobený „imaginárnymi šokmi namiesto krokov, ktoré ľudia podnikajú“.



Napríklad väčšina ekonómov a centrálnych bankárov obviňuje dnešnú dvojcifernú infláciu z „šokov“ pandémie a ruskej invázie na Ukrajinu. To je však rovnaká hlúposť, ako povedať, že keď vodič narazí na prekážku v rýchlosti 150 km/h niekde na vidieckej ceste, nehodu nespôsobil on, ale prekážka.

Vďaka nulovým úrokovým sadzbám a tvorbe peňazí formou kvantitatívneho uvoľňovania (QE) explodovala ponuka peňazí. Rezervy držané centrálnymi bankami, ktoré tvoria najväčšiu časť základnej peňažnej zásoby, sa niekoľkokrát znásobili. To je znepokojujúce. Podľa kvantitatívnej teórie peňazí , ktorú spopularizovali Milton Friedman a Anna Schwarz, by táto expanzia mala zvýšiť ceny v skutočnej ekonomike desaťnásobne. Z tohto pohľadu musíme len dúfať, že centrálne banky nebudú musieť ísť tak ďaleko, aby presvedčili trhy, že to s bojom proti inflácii myslia vážne. Koniec koncov, každý si počas štyroch desaťročí zvykol na historicky nenormálne nízke a klesajúce sadzby.



Čo znamenajú vyššie sadzby

Ak chcete získať predstavu o tom, čo by znamenalo mať oveľa vyššie sadzby, stačí sa pozrieť na trh s nehnuteľnosťami v Spojenom kráľovstve. Ak by sa Bank of England rozhodla zvýšiť sadzby na úroveň potrebnú pre porazenie inflácie, hypotéky by stúpli z minima približne 1 % na viac ako 15 %. Dva milióny majiteľov domov majú hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou, takže by sa ich to okamžite dotklo. Okrem toho väčšina hypoték s pevnou úrokovou sadzbou v Spojenom kráľovstve má dvoj- alebo päťročnú fixáciu, na rozdiel od USA, kde väčšina ľudí dostáva hypotéky s fixnou sadzbou na 30 rokov. Keď tieto fixácie skončia, zdražovanie postihne ďalších 7 miliónov ľudí. Priemerný zostatok pre splatenie hypotéky je dnes v Spojenom kráľovstve približne 150 000 libier (dobrou správou je, že menej ako 1 % je v súčasnosti v omeškaní). Pre niekoho, kto má na splácanie takejto veľkosti hypotéky 25 rokov, znamená každé zvýšenie sadzby zvýšenie ročnej splátky v priemere o takmer 1 300 GBP (alebo 1 500 GBP pri hypotékach len s úrokom). Takže zvýšenie sadzieb z 2 % na 7 % by stálo majiteľov nehnuteľností oveľa viac ako nadchádzajúci nárast cien energií.



Ako vyššie sadzby ovplyvnia splátky

Ešte dôležitejší je vplyv vyšších sadzieb na nové nákupy na trhu s bývaním. Ak by sa sadzby len zdvojnásobili, ceny nehnuteľností by sa museli znížiť zhruba na polovicu, aby sa zachovala rovnaká úroveň (ne)dostupnosti. Napríklad, ak si niekto kúpi nehnuteľnosť a dostane hypotéku na 200 000 s 2 % úrokom, zaplatí ročný úrok približne 4 000. Ak sa úrokové sadzby zdvojnásobia na 4 %, zaplatia úrok 8 000. Aby splátky zostali rovnaké, cena nehnuteľnosti by musela klesnúť na 100 000. Vláda by samozrejme chcela zakročiť s opatreniami na podporu cien nehnuteľností vzhľadom na vyššie sadzby. To by však pre ňu znamenalo viac si požičiavať.

Potom je tu centrálna banka, ktorá platí referenčnú sadzbu za všetky rezervy, ktoré drží od retailových bánk. Jej súvaha sa tiež masívne rozšírila prostredníctvom QE, čo zahŕňalo nákup veľkého množstva štátnych dlhopisov za pevné úrokové sadzby. Úroky roky viac než pokrývali úrokové platby z rezerv, ale táto situácia sa teraz obracia, pretože referenčné sadzby rastú.

Prichádza vytriezvenie

Po 40 rokoch večierkov musia teraz úrokové sadzby prudko vzrásť. Bohužiaľ, bude to spojené s poriadnou „opicou“. Ale je možné, že podobne ako vo Volckerových rokoch bude scéna pripravená na dlhé obdobie expanzie a prosperity poháňanej technológiami v prostredí s nízkou infláciou. Budú tu aj ďalšie výhody, ako napríklad sprístupnenie nehnuteľností na bývanie pre mladších ľudí a vyššie úročené sporiace účty. To budú malé útechy v nadchádzajúcom ťažkom období.