Hypotéky zdražujú - inflácia spomaľuje

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Dáta inflácie klesajú- dočasná zelená pre akcie

Stredajšie dáta z USA pozitívne prekvapili trhy – sú zelenou pre akcie. Najväčším strašiakom centrálnej banky boli v posledných mesiacoch rastúce čísla inflácie – tá agresívne zvyšovala sadzby, čo v spojení s vojnou na Ukrajine vnieslo pesimizmus medzi ekonomické subjekty. Tie čoraz viac vidia pravdepodobnosť blížiacej sa recesie. Tá bola už v USA dosiahnutá aj formálne, keď HDP klesalo dva kvartály po sebe. Dnes boli zverejnené dáta inflácie, ktoré však klesajú rýchlejšie, ako očakávali trhové subjekty. A to aj vďaka poklesu cien komodít v poslednom mesiaci.



Celková inflácia v USA rástla medziročne „len“ o 8,5%, pričom sa očakával rast 8,7%. Minulomesačné dáta dosahovali 9,1%. Jadrová inflácia očistená o potraviny a energie mala z minulomesačných 5,9% poskočiť na 6,1%, no nestalo sa tak a ostala na 5,9%. Toto sú všetko pozitívne správy pre centrálnu banku. Rast sadzieb nateraz začal prinášať svoje ovocie a ďalší rast úrokov môže byť pomalší, tak ako sľuboval Powell na poslednom zasadnutí Fedu. Prejavilo sa to aj na očakávaniach trhu. Kým ešte včera bola pravdepodobnosť rastu úrokov na najbližšom zasadnutí o agresívnych 0,75% - trojnásobné zvýšenie – na úrovni 68%, dnes po dobrých dátach je to už len 31%. Trh teda počíta s tým, že nižšie dáta inflácie budú sprevádzané následným rastom úrokov zo strany Fedu len o 0,5%. Pomalší rast úrokov je „zelená“ pre rast akcií.



Graf: Vývoj inflácie v USA v %



zdroj: Bloomberg



Hypotéky sa stávajú viac nedostupné

Ak ste boli teraz v banke, viete, že pri 90 %-nej hypotéke sa úroky pohybujú na úrovni okolo 3 %, pri 80 %-nom financovaní viete dostať sadzbu okolo 2,3 %. Za posledný rok sadzby poskočili nahor o 2% a dôvodom je politika centrálnej banky. Tá sa snaží bojovať s infláciou a hlavným nástrojom je rast úrokových sadzieb. Tie sa premietajú na medzibankový trh a do všetkých úverov – spotrebných, na hypotéky, ale aj pre podnikateľov. Odhady slovenských bánk hovoria, že by sa sadzby na hypotékach mohli dostať medzi 4 – 5 % do konca roka 2023.



Myslíme si, že dopyt mierne ochladne hlavne v prípade nízkopríjmového obyvateľstva, pretože sa na hypotéku nekvalifikujú. Môže to

čiastočne zvýšiť dopyt po nájomných bytoch. Veľmi prekvapení budú aj tí, ktorým skončí fixácia hypotéky, pretože sa im výrazne navýšia splátky, ak tak nespravili v poslednom polroku. Banky reportovali, že žiadosti o nové fixácie v posledných kvartáloch boli rekordné.



Je nevyhnutné si uvedomiť, že na každých 100 000 € dlhu je rast sadzieb o 2 % navýšením mesačnej splátky približne o 100€. Ak ste mali hypotéku fixovanú s úrokom 1 % a máte ju vo výške 100 000 eur a budete dnes fixovať na 3%, pripravte sa, že mesačne zaplatíte o 100€ viac ako doteraz. Ak ste mali 200- tisícovú hypotéku fixovanú s úrokom 1% a dnes budete fixovať na 3%, splátka vám narastie o 200€ oproti pôvodnej. Ak 300-tisícovú- nárast o 300€ atď. Každý rast sadzieb o 2 % vám zvýši splátku o približne 100 € na 100 000 eur dlhu.



Tabuľka: Vplyv úrokových sadzieb na výšku mesačnej splátky pri vybraných typoch hypotekárneho úveru



zdroj: Across spracovanie



Inflácia z EU

Nový týždeň prinesie len výsledky inflácie z Európy. Tá sa očakáva na úrovni 8,9% vs. 8,9% minulý výsledok. Budú zverejnené aj zásoby ropy, ktorá sa aktuálne dostáva pod predajný tlak v dôsledku obáv o budúcu spotrebu. Recesia v mnohých kľúčových ekonomikách klope na dvere, čo by sa malo podpísať aj pod pokles spotreby a pokles cien ropy a pohonných hmôt. Taktiež uvidíme dáta maloobchodných tržieb z USA, ktoré naznačia silu spotrebiteľského dopytu.