Domov dôchodcov po požiari zakonzervovali, v obnove budú pokračovať

Štátnu dotáciu vo výške 200.000 eur, ktorú Úrad vlády SR poskytol Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, použijú na refundáciu nákladov spojených s odstránením škôd po požiari z februára tohto roku. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Pavol Bečarik s tým, že peniaze pôjdu na novú elektroinštaláciu, opravu elektrickej požiarnej signalizácie, zabezpečovaciu techniku, svetlá aj vymaľovanie priestorov.

"Všetky práce na odstránení škôd, aby sme tam mohli naspäť nasťahovať klientov a zakonzervovali to, stáli približne 550.000 eur. Okrem štátnej dotácie sme dostali pomoc aj od Košického kraja, ďalšie zdroje sme mali z verejnej zbierky a z vlastného rozpočtu," uviedol primátor. Vďaka tomu bolo možné do zariadenia postupne späť nasťahovať 150 klientov.

Mesto tento týždeň zároveň vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa pôvodného skeletu štvrtého poschodia, ktoré oheň úplne zničil, strechy a opláštenia poškodenej budovy. Primátor odhaduje náklady v tomto prípade na 650.000 eur. Samospráva už dostala z poistného plnenia približne 1,4 milióna eur. "V súčasnosti pripravujeme projekty aj na vnútorné priestory vrchnej časti budovy, kde treba zrealizovať nové rozvody, kúrenie, priečky, vybavenie a podobne. Následne sa budeme môcť dostať späť na pôvodnú kapacitu zariadenia 190 klientov. Na to však budeme musieť získať ďalšie zdroje, pretože len z poistky sa to nebude dať uhradiť," skonštatoval Bečarik s tým, že práce by chceli rozdeliť na viacero etáp do dvoch rokov. Celkové náklady na rekonštrukciu budovy sa podľa neho vyšplhajú na približne 2,8 milióna eur.

Domov dôchodcov na Brezovej ulici zachvátil požiar koncom februára, v dôsledku udalosti bolo nutné z priestorov evakuovať 190 klientov a ďalších zamestnancov. Vďaka včasnej reakcii záchranných zložiek, dobrovoľníkov i pracovníkov zariadenia sa na mieste nikto nezranil. Oheň najviac poškodil vrchnú časť budovy vrátane strechy.