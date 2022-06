Umelá inteligencia: Trh so softvérom prekvitá, tieto akcie si zaslúžia pozornosť

Zdroj: investors.com

Foto: getty images

dnes 0:14 -

Vo všeobecnosti firmy využívajú technológiu umelej inteligencie na zlepšenie produktov alebo získanie strategickej výhody. Pre mnohé spoločnosti je získanie náskoku spojené s neustálymi investíciami do výpočtovej, sieťovej a dátovej infraštruktúry.



Matka Google, Alphabet, usporiadala svoju I/O konferenciu 11. mája. „Hlavná prednáška bola plná oznámení o novom softvéri založenom na umelej inteligencii a strojovom učení, ktorý bude začlenený do produktov Google od vyhľadávania po mapy, preklady, asistentov a pracovný priestor,“ uviedol vo svojej správe analytik Bank of America Justin Post. Na výročnej jarnej konferencii výrobca čipov Nvidia predstavil svoje softvérové vývojové nástroje na vytváranie aplikácií umelej inteligencie. „Nvidia buduje ekosystém umelej inteligencie, ktorý sa de-facto stáva štandardom,“ uviedol v správe analytik Jefferies Mark Lipacis. „Umelá inteligencia nie je ani tak 'killer aplikácia', ako skôr inkubátor 'killer aplikácie',“ napísal v správe analytik Credit Suisse John Pitzer, ktorý sleduje akcie NVDA. Intel sa medzitým snaží dohnať vývojové nástroje v oblasti umelej inteligencie.

Rizikový kapitalista Marc Andreessen raz pozoroval, ako „softvér žerie svet“ tým, že pretvára priemysel prostredníctvom automatizácie. Rovnakým spôsobom sa od umelej inteligencie očakáva modernizácia softvéru. Transformuje vývoj softvéru, uviedla správa RBC Capital. „Efektívnosť umožňuje rýchly vývoj aplikácií, ktoré idú od nápadu až po výrobu v rekordnom čase,“ uvádza sa v správe.



Medzitým sa Snowflake a startupy ako Databricks snažia otriasť databázovým trhom bleskovo rýchlou analýzou „neštruktúrovaných údajov“ získaných zo senzorov. Jedným príkladom môže byť streamovanie videa.



Očakáva sa, že trh so softvérom umelej inteligencie v roku 2022 poskočí o 21,3 % na 62,5 miliardy dolárov, predpovedá spoločnosť Gartner, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu.



Výrobca digitálnych médií a marketingového softvéru Adobe na nedávnej konferencii predstavil cloudové nástroje, ktoré umožnia spoločnostiam lepšie personalizovať obsah pre zákazníkov vo veľkom meradle.



Spustili sa preteky v budovaní čipov pre umelú inteligenciu pre dátové centrá, autonómne autá, robotiku, smartfóny, drony a ďalšie zariadenia. Všetok tento softvér potrebuje výpočtový výkon na nájdenie vzorov a odvodenie z veľkého množstva údajov. No nie každé úsilie je úspešné. IBM v januári predala Watson Health súkromnej investičnej spoločnosti Francisco Partners. Dohoda údajne presiahla 1 miliardu dolárov. IBM však investovala oveľa viac do softvéru a akvizícií umelej inteligencie.



Výrobca softvéru C3.ai zaostáva od svojej prvej verejnej ponuky. Akcie spoločnosti Upstart, ktorá využíva umelú inteligenciu na meranie úverovej bonity pri spotrebiteľských úveroch, sa 10. mája prepadli kvôli slabému smerovaniu firmy.



Populárne akcie z oblasti umelej inteligencie, ktoré sa dajú kúpiť, zahŕňajú výrobcov čipov, spoločnosti podnikového softvéru a technologických gigantov, ktorí využívajú práve nástroje AI v mnohých aplikáciách. Spomeňme gigantov cloud computingu Amazon, Microsoft a Alphabet.



V oblasti obchodnej komunikácie a zákazníckej podpory spoločnosť Google nedávno spustila svoju novú platformu CCAI (Contact Center Artificial Intelligence).







Nástroje umelej inteligencie zohrávajú veľkú úlohu v starom štýle podnikania aj v nových iniciatívach Meta Platforms Facebooku. Ako sa firma presúva do „metaverse“, Meta vyhlásila, že postavila nový superpočítač s umelou inteligenciou nazvaný AI Research Supercluster, v ktorom využíva čipy od Nvidie.

Apple medzitým najala bývalého vedeckého pracovníka Google Samyho Bengia, ktorý opustil gigant kvôli nepokojom v jeho oddelení výskumu umelej inteligencie. Bengio bude viesť novú jednotku výskumu umelej inteligencie v Apple.



Microsoft v apríli 2021 získal výrobcu softvéru na rozpoznávanie reči Nuance Communications, ktorého nástroje umelej inteligencie sú široko používané na trhu zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa Microsoft zameriava na poskytovanie nástrojov zákazníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom svojej platformy cloud computingu Azure.



Výdavky USA na umelú inteligenciu vzrastú do roku 2025 na 120 miliárd dolárov, čo predstavuje zložené ročné tempo rastu 26 % v období rokov 2021 až 2025, predpovedá International Data Corp. Maloobchodný a bankový sektor budú viesť vo výdavkoch, uviedla IDC.



Financovanie rizikového kapitálu pre umelú inteligenciu a strojové učenie vzrástlo v roku 2021 o 87 % na 115 miliárd USD, podľa Pitchbook spoločnosti Morningstar.

Až 71 % smartfónov predaných celosvetovo v roku 2021 obsahovalo softvér s umelou inteligenciou na optimalizáciu napájania, zobrazovanie, virtuálnych asistentov a na zlepšenie výkonu zariadenia, podľa údajov Strategy Analytics. To je nárast o 54 % oproti predchádzajúcom roku.



Svetový trh s polovodičmi s umelou inteligenciou vzrastie do roku 2025 na viac ako 70 miliárd USD, z 23 miliárd USD v roku 2020, predpovedá výskumná spoločnosť Gartner.



Nvidia sa v septembri 2020 dohodla na kúpe Arm od japonskej Softbank za 40 miliárd USD. Analytici uviedli, že cieľom Nvidie je urýchliť schopnosti čipov ARM na spracovanie umelej inteligencie. Nakoniec ale musela svoju ponuku stiahnuť, regulačné orgány boli proti akvizícii.



Amazon Web Services, cloudová jednotka Amazonu, nedávno uviedla, že svojim zákazníkom ponúkne čipy Intel Habana AI. Intel koncom roka 2019 získal izraelskú Habana Labs za 2 miliardy dolárov.



Na svojej virtuálnej konferencii re:Invent v decembri 2020 spoločnosť AWS tvrdila, že má „najširšiu a najkompletnejšiu sadu schopností strojového učenia“ medzi poskytovateľmi služieb cloud computingu. AWS tiež odhalilo nový tréningový čip pre strojové učenie Trainium.



Azure spoločnosti Microsoft a jednotka cloud computingu spoločnosti Google tiež predávajú analytické služby založené na umelej inteligencii podnikovým zákazníkom. Technológia využíva počítačové algoritmy, softvérové programy majú za cieľ napodobňovať ľudskú schopnosť učiť sa, interpretovať vzorce a robiť predpovede.







„Strojové učenie“ je najpoužívanejšou formou umelej inteligencie nasadzovanej v priemysle. Je náročné na výpočtovú techniku a vyžaduje si najpokročilejší hardvér/softvér. Vo všeobecnosti sa nachádza v hyperškálovateľných dátových centrách a odhaduje sa, že celkový trh strojového učenia do roku 2025 bude 21 miliárd USD.



Výskumná spoločnosť Gartner poukazuje na vznikajúci variant umelej inteligencie označovaný ako „generatívna“. Z údajov vytvára originálne realistické artefakty. Bude slúžiť na vytváranie softvérového kódu, vývoj liekov a cielený marketing. Gartner očakáva, že do roku 2025 bude generatívna umelá inteligencia tvoriť 10 % všetkých vyprodukovaných údajov, pričom v súčasnosti je to menej ako 1 %.



Medzi ďalšie spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, ktoré možno sledovať, patria spoločnosti poskytujúce služby informačných technológií ako IBM, Accenture a Epam Systems. Výskumná spoločnosť IDC odhaduje, že IBM, Accenture a Infosys vlastnia 28 % z 17 miliárd USD trhu IT služieb s umelou inteligenciou, uvádza správa Susquehana Financial Group. Mnoho spoločností poskytujúcich softvér ako službu používa nástroje umelej inteligencie, ich akcie si určite zaslúžia pozornosť.



Nie je žiadnym tajomstvom, že Alphabet, Microsoft, Facebook a Amazon míňajú veľké peniaze na umelú inteligenciu, technologickí giganti ju zavádzajú do spotrebiteľských produktov a služieb, ako sú napríklad hlasom aktivované inteligentné domáce zariadenia. Google a Facebook využívajú tieto nástroje v digitálnej reklame. Amazon používa umelú inteligenciu na prispôsobenie on-line maloobchodných ponúk a odporúčanie produktov návštevníkom webových stránok. Facebook ju tiež používa na vylepšenie svojho informačného kanála aktivít, fotografií a aplikácií sociálnych médií. Netflix využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie obsahu internetovej televízie predplatiteľom.



V elektronickom obchode nástroje umelej inteligencie Adobe prispôsobujú obsah webových stránok tak, aby zvýraznili produkty alebo služby, ktoré si on-line nakupujúci s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia. Nástroj Einstein od Salesforce zlepšuje predpovede predaja. Softvér používa historické údaje o vedení a účtoch spoločnosti na predpovedanie, ktoré obchody sa s väčšou pravdepodobnosťou uzavrú. Salesforce rozšíril tento nástroj do finančných služieb a ďalších trhov. Platforma Einstein teraz poskytuje viac ako 80 miliárd predpovedí denne pre predaj, služby, marketing a obchod. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo 6,5 miliardy predpovedí.

Konkurencia na poli umelej inteligencie je v mnohých odvetviach tvrdá. Zahŕňa finančné služby, liečivá, zdravotnú starostlivosť a kybernetickú bezpečnosť. Celosvetové výdavky na softvér umelej inteligencie pre maloobchodné použitie vzrastú v roku 2025 na 9,8 miliardy dolárov, čo je nárast z 1,3 miliardy dolárov v roku 2019, predpovedá spoločnosť Omdia.







Square Capital využíva pri poskytovaní nových pôžičiek platformu na hodnotenie kreditného rizika riadenú umelou inteligenciou, Match Group využíva umelú inteligenciu na zlepšenie svojej mobilnej zoznamovacej aplikácie Tinder. Nová funkcia „Super Likable“ od Tinderu využíva strojové učenie. Trade Desk, digitálna reklamná firma, poskytuje automatizované nástroje, ktoré zákazníkom pomáhajú nakupovať online reklamy a optimalizovať návratnosť výdavkov. Nástroje spoločnosti pomocou umelej inteligencie identifikujú najlepšie webové stránky, na ktorých sa dajú nakupovať reklamy.



Potom sú tu firmy zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou. Five9, poskytovateľ cloudového softvéru pre kontaktné centrá, vyvíja algoritmy strojového učenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam automatizovať zákaznícku podporu. Visa a Mastercard používajú nástroje umelej inteligencie na odhaľovanie finančných zločinov, ako sú podvody a pranie špinavých peňazí. Veľké banky navyše využívajú podobné technológie v chatovacích robotoch, ktoré poskytujú on-line zákaznícke služby.

Palo Alto Networks a Fortinet sú firmy zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou, snažia sa odhaliť a blokovať škodlivú aktivitu v počítačových sieťach lepšie, ako to dokážu existujúce technológie.



Omdia predpovedá, že čipsety a akcelerátory pre „edge“ aplikácie vzrastú do roku 2025 na 51,9 miliardy dolárov, čo je nárast zo 7,7 miliardy dolárov v roku 2019. Tieto aplikácie zahŕňajú mobilné telefóny, automobilový priemysel, drony, bezpečnostné kamery, roboty a inteligentné reproduktory.



Okrem toho budú profitovať aj výrobcovia pamäťových čipov, ako je Micron Technology, hovoria analytici. Je to preto, že inteligentné zariadenia budú potrebovať viac pamäte na spracovanie aplikácií založených na umelej inteligencii.



USA s Čínou sa pretekajú s ďalšími krajinami vo vývoji technológií umelej inteligencie. Začiatkom roku 2021 vláda USA zaviedla obmedzenia na export softvéru umelej inteligencie. V roku 2021 vytvorilo americké obchodné oddelenie Národný poradný výbor pre umelú inteligenciu.



Ešte treba spomenúť druhú stránku veci, ako sa používanie umelej inteligencie pri rozpoznávaní tváre a niektorých ďalších oblastiach stalo kontroverzným. Generálny riaditeľ Alphabet Sundar Pichai tiež vyzval na reguláciu umelej inteligencie.