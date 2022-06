Ceny nehnuteľností rastú. Ako sa na nich skutočne zarába

Zdroj: Swiss Life Select

včera 22:23

Ceny nehnuteľností rastú nevídaným tempom. Je to dôvod na investovanie do realít? „Veľmi záleží, aký je cieľ takéhoto investovania. Ak je cieľom udržanie kúpnej sily peňazí na zabezpečenie si bývania, zmysel to dáva. Ak je cieľom poraziť infláciu, tak už nie,“ tvrdí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Všeobecne sa tvrdí, že vlastníctvo nehnuteľnosti vynáša. Majiteľ má pravidelný príjem v podobe nájmu, a tiež sa mu postupom času zvyšuje hodnota aktíva. „Teda, okrem obdobia, keď je problém nájsť podnájomníka, prípadne podnájomník pôsobí škody a taktiež okrem obdobia, keď ceny nehnuteľností klesajú. A netreba zabúdať ani na to, že vlastníctvo nehnuteľnosti vyžaduje pravidelné výdavky,“ pripomína Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Aj vy sa teda pýtate, či sa v čase realitného boomu oplatí investovať do realitných fondov? Urobme si teda malé porovnanie. „Za uplynulý rok ceny nehnuteľností vzrástli o takmer 25 %. Zhodnotenie realitných fondov združených v Slovenskej asociácii správcovských spoločností sa za uplynulých dvanásť mesiacov pohybuje od -3,87 % do +9,09%,“ hovorí analytik. Poďme si teda vysvetliť, kde vznikajú také veľké rozdiely.

„Rast cien nehnuteľností, o ktorom počúvate v denne v správach sa totiž týka rezidencií, teda nehnuteľností určených na bývanie. Avšak realitné fondy v našom regióne investujú do takýchto typov nehnuteľností len málo. V obľube majú skôr administratívne budovy, obchodné centrá, logistické parky, hotely, pozemky, výrobné haly a tiež akcie realitných spoločností a podiely realitných fondov,“ pripomína Pavel Škriniar.



Malý záujem o rezidencie zdôvodňujú správcovia realitných fondov, tým, že je potrebná veľká starostlivosť a sú s nimi spojené nemalé legislatívne povinnosti. V rezidenčných nehnuteľnostiach je relatívne veľký počet nájomníkov, v porovnaní s množstvom firiem v rámci logistického parku či obchodného centra, ktorí platia nájomné.





Kým teda v slovenských fondoch nájdete pár kusov maximálne desiatok rezidenčných nehnuteľností, v zahraniční je to inak.

„Napríklad nemecká spoločnosť Vonovia vlastní viac ako 400 tisíc ubytovacích jednotiek v Nemecku, Švédsku a Rakúsku. Leg Imobilien obhospodaruje takmer 170 000 nehnuteľností v rámci Nemecka. Realitné fondy nemusia byť pritom zamerané iba na jednu, resp. niekoľko krajín i špecifické typy nehnuteľností. Spoločnosť Realty Income Corp. Vlastní 11 000 nehnuteľností v 50 krajinách, Digital Realty REIT vlastní dátové centrá v 26 krajinách po celom svete a Public Storage vlastní 2800 skladov síce iba v USA, ale zase v 39 štátoch,“ vymenúva analytik.

Investovanie do nehnuteľností je dobrým doplnkom k dlhopisom a akciám. Na prvý pohľad sa teda zdá, že rast cien bytov a domov za uplynulé dva roky je dôvodom investovať do realít. Na druhej strane netreba zabúdať ani na poklesy cien po roku 2008. „Ak teda plánujete investovať do nehnuteľnosti, myslite na to, že vlastniť jednu nehnuteľnosť je pomerne rizikové a vyžaduje si to pomerne veľkú aktivitu majiteľa. Naproti tomu realitné fondy rozkladajú riziko medzi množstvo nehnuteľností rôznych typov aj v rámci viacerých krajín, a to pri vklade od 10 eur mesačne,“ uzatvára Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.