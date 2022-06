Rusko bagatelizuje úlohu ukrajinského konfliktu v potravinovej kríze

dnes 14:46 -

Rusko v stredu odmietlo hypotézy, že obilie, ktoré uviazlo v ukrajinských prístavoch v dôsledku invázie ruskej armády do susednej krajiny, podnecuje globálnu potravinovú krízu. TASR správu prevzala z AFP.

Ruská armáda v prozápadne orientovanej Ukrajine nielen že zdevastovala úrodu a poľnohospodárstvo, ale narušila tiež kľúčové dodávky obilia z krajiny, ktorá patrí medzi jeho hlavných svetových producentov. To vyvoláva obavy z rastu cien potravín na celom svete a z hladu.

"Pokiaľ vieme, obilia je oveľa menej, ako hovoria Ukrajinci. Netreba preháňať dôležitosť týchto zásob obilia," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Je to príliš malé percento na to, aby to malo vplyv na vývoj potravinovej krízy, ktorá sa už začala. Nebola to ukrajinská kríza, ktorá spôsobila alebo urýchlila potravinovú krízu vo svete," vyhlásil.

"Ukrajinská strana musí povedať, čo potrebuje, či vôbec chce toto zrno niekam poslať," dodal Peskov.

Podobne sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v Ankare na rokovaniach o vytvorení bezpečnostného koridoru na prepravu obilia z Ukrajiny.

"Súčasná situácia s ukrajinským obilím nemá nič spoločné s potravinovou krízou," dodal Lavrov.

Rusko a Ukrajina produkujú 30 % celosvetovej ponuky pšenice.

Rusko opakovane poprelo, že by blokovalo prejazd nákladných lodí naložených ukrajinským obilím, namiesto toho obvinilo sankcie Západu voči Moskve z toho, že prispeli k potravinovej kríze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok (6. 6.) uviedol, že v ukrajinských prístavoch, ktoré Rusko zablokovalo, uviazlo približne 20 až 25 miliónov ton obilia a do jesene by mohlo toto množstvo vzrásť na 70 až 75 miliónov ton.