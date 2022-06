Londýnska burza kovov: Dva súdne spory kvôli chaosu v obchodovaní s niklom

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:47

Spoločnosť Jane Street Global Trading podala v pondelok žalobu o súdne preskúmanie na Anglickom najvyššom súde, potvrdila to správa od vlastníka LME Hong Kong Exchanges and Clearing.



LME pozastavila obchodnú činnosť a zrušila obchody s niklom 8. marca kvôli prudkému nárastu volatility, v dôsledku čoho sa ceny niklu zdvojnásobili na rekordných 100 000 USD za tonu v priebehu niekoľkých hodín.



„Elliott sa domnieva, že keď LME 8. marca 2022 zrušila obchody s niklom, konala nezákonne tým, že prekročila svoje právomoci, keď tieto obchody zrušila, alebo že svoje právomoci, ktoré mala, uplatnila nerozumne a iracionálne, najmä tým, že zohľadnila irelevantné faktory (vrátane vlastnej finančnej situácie) a nezohľadnenie relevantných faktorov,“ vyhlásil hovorca spoločnosti Elliott.



V utorkovom vyhlásení Jane Street uviedla, že podnikla kroky na kompenzáciu strát spôsobených „nezákonnými krokmi“ LME a na „posilnenie burzy a obnovenie dôvery trhu v ňu“. „Svojvoľné rozhodnutie LME zrušiť obchody s niklom počas obdobia zvýšenej volatility vážne podkopáva integritu trhov a vytvára nebezpečný precedens, ktorý spochybňuje budúce zmluvy.”



Hovorca LME v utorok vo vyhlásení uviedol, že burza zastávala názor, že trh s niklom v ranných hodinách 8. marca „sa stal neusporiadaným“, a preto sa rozhodla pozastaviť obchodovanie s niklovými kontraktmi od 8:15 hod. britského času a pre zrušenie obchodov uskutočnených po 00:00 britského času. LME uviedla, že cieľom bolo „vrátiť trh späť do posledného časového bodu, v ktorom si LME môže byť istá, že trh funguje usporiadaným spôsobom“.



„LME a LME Clear sa vždy snažili konať v záujme trhu ako celku. LME sa preto domnieva, že dôvody na sťažnosť zo strany Elliott a Jane Street sú neopodstatnené a LME sa bude rázne brániť akémukoľvek súdnemu preskúmaniu,“ dodal hovorca.



Divoké obchodovanie na trhu s niklom na začiatku marca sa objavilo asi dva týždne po ruskej invázii na Ukrajinu, čo vyvolalo obavy z dodávok a spôsobilo prudký nárast cien komodít. Extrémne pohyby cien v ázijských obchodných hodinách cez noc priviedli trh do šialenstva, keď v Londýne začalo svitať.

Rusko je tretím najväčším svetovým producentom niklu, kľúčovej zložky nehrdzavejúcej ocele a hlavnej zložky lítium-iónových batérií. V týždňoch po útoku však banky začali znižovať svoju expozíciu voči ruským komoditám a lodní giganti obchádzali kľúčové prístavy krajiny. Krátko po tom, ako ceny niklu vyleteli nad 100 000 dolárov za tonu, vedúci oddelenia komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen pre CNBC povedal, že ide o „veľmi nebezpečný trh“, ktorý „nepoháňala ponuka a dopyt“, ale skôr „strach“.

Sarah Taylorová, partnerka globálnej komoditnej skupiny v medzinárodnej právnickej firme Holman Fenwick Willan, pre CNBC povedala, že LME má zodpovednosť za udržiavanie usporiadaného trhu, takže by bolo „náročné tvrdiť, že jej rozhodnutie pozastaviť obchodovanie bolo nevhodné“ vzhľadom na bezprecedentné turbulencie v cenách niklu v tom čase. „Pozícia so zrušením obchodov však nemusí byť taká jednoduchá a ak má strana veľmi významnú stratu, je prirodzené, že sa pozrie na svoje zákonné možnosti,“ dodala. „Súd možno bude musieť zvážiť nielen zdôvodnenie rozhodnutia LME zrušiť obchody, ale aj dôsledky.”