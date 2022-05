Finančný analytik má tri dôležité odporúčania, ako investovať v súčasnej situácii

Zdroj: OVB

Po bezprecedentnom rastovom roku 2021 (napríklad index S&P 500 narástol o vyše 20 %, technologický NASDAQ o vyše 23 %) prišla v tomto roku na finančné trhy korekcia. Dôvodom je kombinácia vysokej inflácie (a z nej vyplývajúcich opatrení centrálnych bánk smerujúcich k spomaleniu hospodárskeho rastu) a všeobecnej neistoty v kombinácii s úzkymi miestami v svetovej logistike a dodávkach tovarov. Spomenutú neistotu ešte zhoršuje vojna na Ukrajine. Pre drobných investorov však predstavuje dnešná situácia príležitosť, ak sa jej správne chopia. Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, má pre investorov 3 rady, ako investovať v súčasnej situácii.

RADA Č.1: Teraz nie je čas predávať podiely, ale práve naopak. A pre mnohých je tu príležitosť (konečne) začať investovať

Slováci investovali v roku 2021 do podielových fondov rekordných 1,5 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (450 mil. eur) išlo o trojnásobný nárast, čo je výborná správa. Napriek tomu platí, že približne 80 percent Slovákov na finančných trhoch neinvestuje. Svedčí o tom aj stav účtov domácností v bankách, v ktorých leží vyše 42 miliárd eur. Toto číslo od septembra 2021 stagnuje (čo sa deje prvýkrát v histórii a znamená to, že nové úspory zrejme odchádzajú aj do investícií), avšak zároveň neklesá (čo ukazuje, že potenciál investovania zďaleka nie je využitý).

Prečo je práve teraz čas investovať: medvedí trh (počítaný ako pokles o viac ako 20 % z najvyššieho do najnižšie dosiahnutého bodu) pri najznámejšom americkom akciovom indexe S&P 500 trval za posledné storočie priemerne 1,4 roka s priemernou kumulatívnou stratou -41 %. Priemerný býčí, rastový trh, ktorý ho striedal, však trval vyše 9 rokov s priemerným zhodnotením počas tohto obdobia +480 %.





Index S&P 500 klesol od úvodu roka po svoju zatiaľ najnižšiu hodnotu o 18 %. Aj keď nikto nevie odhadnúť, dokedy bude pokles trvať a ako hlboko pôjde, história jednoznačne potvrdzuje, že finančné trhy sa z poklesu nielen zotavia, ale rastom výrazne prekonajú dovtedajšie maximá. To znamená pre investorov príležitosť teraz nakupovať podiely lacnejšie, a zvýšiť tým svoj budúci zisk.

RADA Č.2: Neinvestujte príliš konzervatívne

Slováci investujú dlhodobo príliš konzervatívne. Približne polovica z 10 miliárd eur, ktoré majú investované v podielových fondoch, pripadá na zmiešané fondy. Dvadsať percent investícií smeruje do realitných fondov a len o niečo nižšiu alokáciu majú dlhopisové fondy. Zmiešané fondy sú zo strany finančných sprostredkovateľov ponúkané ako hra na istotu a kombinácia rôznych druhov aktív s celkovo nízkym rizikom. Ak sa ich zloženie rozmení na drobné (približne 50 % dlhopisy, 25 % akcie, 15 % peňažný trh a 10 % ostatné), majú investujúci Slováci na akciových trhoch vložených len 25 % svojich investícií. Na porovnanie: v USA majú ľudia priamo v akciách alebo cez akciové fondy investovaných 55 % prostriedkov.

Ak sa pozrieme na historické čísla, v USA si akcie za posledné necelé storočie pripísali priemerne 9,78 % výnos, v Británii 8,86 % a ešte vyššie čísla „písali“ iné západné trhy. Naproti tomu výnosy dlhopisov sú historicky približne polovičné a ešte o niečo nižšie je peňažný trh. Akciové investície ešte navyšujú dividendy.

Záver je zrejmý: nemá zmysel investovať zbytočne konzervatívne. Rozumnou cestou je kombinácia akciových podielových fondov a ETF fondov „zavesených“ na najznámejšie akciové indexy. Týmto spôsobom má investor zabezpečenú dostatočnú diverzifikáciu a nepotrebuje diverzifikovať zbytočným rozložením investícií do málo výnosných aktív.

RADA Č.3: V čase vysokej inflácie sa darí akciám a realitným investíciám

Zaujímavý je pohľad na výnosy aktív v čase vysokej inflácie. Z historických údajov (1976-2019) vyplýva, že infláciu presahujúcu 4 % dokázali prekonať iba tzv. REIT, teda zjednodušene povedané realitné fondy, svetové akcie a americký index S&P 500. Naopak, pri dlhopisoch, komoditách a zlate investori v časoch vysokej inflácie strácali. Aj keď štatisticky išlo len o 8 rokov, počas ktorých ročná inflácia presiahla stanovenú hranicu – čo znevýhodňuje v danom porovnaní najmä zlato – bilancia hovorí jasnou rečou. V časoch inflácie sa viac darí aktívam založeným na peňažných platbách firmám alebo vlastníkom pôdy či nehnuteľností. Ak teda začnú rásť platby v dôsledku inflácie, logicky sa zvyšuje hodnota týchto firiem a pozemkov a realít.