Traja z desiatich Slovákov stále platia radšej hotovosťou ako kartou. Viac ako polovica Slovákov pri platení v kamenných predajniach uprednostňuje úhradu platobnou kartou so zadávaním PIN-u. Na druhej strane, z roka na rok pribúda kupujúcich, ktorí platia mobilnými telefónmi, je ich približne 16 %. Ukázal to reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit.

Dvaja zo sto v súčasnosti platia hodinkami. Väčšina Slovákov je opatrných v prípade nákupov na internete. Tri štvrtiny opýtaných si zväčša overujú dôveryhodnosť e-shopu v prípade, že sa v ňom chystajú nakupovať prvýkrát. V takomto prípade si skoro polovica radšej nechá tovar poslať na dobierku.

Predovšetkým mladšie generácie preferujú skôr bezkontaktné platobné techniky. Hoci čoraz menej ľudí pri pokladniach v obchodoch vyberá z peňaženky hotovosť, stále sa medzi nami nájde približne 30 % takých, ktorí najviac veria práve plateniu fyzickými peniazmi. Podľa prieskumu takmer 40 % ľudí bez maturity uprednostňuje práve platby v hotovosti. "Zrejme najväčšou výhodou platenia mobilom je jeho jednoduchý, bezpečný a hlavne komfortný spôsob. Takto vôbec so sebou nemusíte nosiť peňaženku či platobnú kartu, alebo pri online nakupovaní si nemusíte sadať za počítač. Nosiť so sebou mobil takmer všade je pritom v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou. Karta digitalizovaná v mobile je pritom bezpečnejšia a viac chránená ako ktorákoľvek bežná platobná karta," konštatoval vedúci oddelenia kreditných kariet spoločnosti Alessandro Villa.

Odborníci radia, aby ľudia boli obozretní predovšetkým v prípade neznámych zahraničných e-shopov. Nemali by si ukladať údaje z platobných kariet priamo do profilu konkrétneho obchodu. Pri nákupoch na webe by nemali zadávať čísla kreditných kariet a PIN kódy do webových odkazov alebo ich posielať e-mailom.

"Mali by ste si skontrolovať, či nakupujete v overenom e-shope, čiže na stránke, ktorá je zabezpečená zámkom. Nikdy si neukladajte údaje o kreditnej karte v internetovom obchode na účely budúcich nákupov a vždy radšej kartu vyplňte znova. Dôležité je tiež pravidelne aktualizovať operačné systémy a antivírusové programy v počítači a mobilných telefónoch a pravidelne kontrolovať prehľady transakcií na karte," dodal ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.