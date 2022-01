dnes 16:16 -

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preveruje všetky podané žiadosti podľa nových pravidiel. Robí tak aj spätne pri už schválených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok, ktorým bolo pozastavené vyplatenie finančných prostriedkov v čase pred získaním trvalej akreditácie 15. októbra 2021. Informovala o tom PPA.

"K dnešnému dňu ide o 598 žiadostí o platbu v sume 79.323.149 eur. Z toho 251 žiadostí v sume 24.133.590 eur je už pripravených na okamžitú úhradu po spustení platieb, ostatné žiadosti sú na dodatočných kontrolách," spresnila platobná agentúra.

Nové postupy pri preverovaní a posudzovaní žiadostí vyžadovali od PPA audítori, európske inštitúcie a riadiaci orgán (ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a boli podmienkou pre úspešné získanie trvalej akreditácie PPA. Jej získanie predpokladá aj uvoľnenie finančných tokov pre poľnohospodárov.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss hneď po nástupe do funkcie inicioval komunikáciu so Slovenskou bankovou asociáciou a bankami, ktoré sú poskytovateľmi preklenovacích úverov pre poľnohospodárov. Spoločne hľadajú spôsob, ako by mohli banky upustiť od sankcií, ktoré by poľnohospodárom hrozili po nevyplatení finančných prostriedkov zo strany PPA, respektíve ich vyplatení v neskoršom termíne. Rokovania sú podľa PPA intenzívne a všetky zúčastnené strany chápu dôvody, ktoré situáciu spôsobili.

"Finančné prostriedky budú z PPA uvoľnené ihneď, ako takúto možnosť potvrdí riadiaci orgán, teda ministerstvo pôdohospodárstva. Predpokladáme, že sa tak stane ešte v januári," povedal generálny riaditeľ PPA.

Kiss dodal, že k 14. januáru v rámci komunikácie so Slovenskou bankovou asociáciou neregistruje PPA žiadnu informáciu o spoplatnení úverov a všetky aktivity majú za cieľ pomôcť poľnohospodárom.