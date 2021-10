ÚRSO žiada distribučky, aby zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny

dnes 16:01 -

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo štvrtok na spoločnom rokovaní vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie (DPI), ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Úrad zvažuje vytvorenie fondu na ochranu odberateľov energií, ktorý by chránil odberateľov pred dramatickým zvyšovaním cien energií v prípade náhleho ukončenia činnosti ich dodávateľa.

„Na stretnutí som vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby nevyužívali maximálne ceny určené pre režim (DPI), aj keď im to súčasná legislatíva umožňuje. V záujme ochrany takmer 200.000 domácností postihnutých ukončením činnosti Slovakia Energy by odberateľom v režime DPI mali byť ponúknuté regulované ceny elektriny,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Úrad podľa Jurisa zároveň pracuje na systémovom nastavení ochrany odberateľov v podobných situáciách, ako je krach Slovakia Energy, do budúcnosti, ktoré by bolo optimálne aj pre dodávateľov energií. „Úrad skúma mechanizmy a možnosti vzniku fondu na ochranu odberateľov energií, o čom som aj na stretnutí otvoril diskusiu. Jeho princíp by bol podobný tomu, ako ho dnes poznáme v bankovníctve pri ochrane vkladov zákazníkov pri krachu bánk,“ spresnil Juris. Do fondu na ochranu odberateľov energií by podľa šéfa ÚRSO v dobrých časoch prispievali všetci dodávatelia energií a v prípade potreby by sa potom z neho kompenzovali prípadné straty a zvýšené náklady.