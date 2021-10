Duslo zmluvné dodávky AdBlue plní, nových zákazníkov však neprijme

dnes 17:16 -

Vysoké ceny zemného plynu ukončili alebo aspoň obmedzili výrobu močoviny, a tým aj prípravkov AdBlue do naftových motorov v celej Európe. Slovenská spoločnosť Duslo, ktorá je najväčším výrobcom tohto produktu, si nateraz svoje zmluvné záväzky voči odberateľom plní, no nových zákazníkov v súčasnosti odmieta. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha. Odberateľmi sú najmä zahraničné spoločnosti.

Podľa Bláhu sa veľká časť domácich firiem v minulosti spoľahla na dodávky z Poľska, tamojší výrobca však výrobu pre vysoké ceny suroviny prerušil. Duslo v súčasnosti obmedzilo výrobu na technologické minimum. Podľa Bláhu je však v hre aj jej úplné prerušenie dovtedy, kým nebudú ceny priaznivejšie.

„Keď tieto roztoky na trhu nebudú, znamená to, že všetky motory kategórie od Euro 5 vyššie, ktoré musia AdBlue kupovať, tak veľmi pravdepodobne budú odstavené,“ povedal šéf spoločnosti. Upozornil, že nejde iba o osobné autá, ale aj o nákladné vozidlá či autobusy.

Nadväzností na obmedzenie výroby v chemičkách je podľa Bláhu viacero. Chýbať môžu niektoré produkty využívané v zdravotníctve, pokiaľ nebudú na trhu hnojivá, čaká nás pokles úrody, rast cien poľnohospodárskych produktov a potravín. „Ocitáme sa tak na prahu brutálnej inflácie, ktorú tu v súčasnosti nik nepamätá,“ myslí si Bláha.