Sme naozaj takí bohatí?

Chyba je v tejto oklieštenej definícii zrejmá. Nie všetko, čo má hodnotu, sa dá kúpiť, ani za tú najvyššiu cenu si napríklad nekúpime zdravie. Faksimile priateľstva sa dá kúpiť, nájdu sa tzv. spoločníci ochotní vymeniť falošnú priateľskosť za peniaze, ale skutočné priateľstvo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. Samotná povaha vylučuje, aby bolo priateľstvo komoditou.



To vysvetľuje skutočnosť, prečo je toľko bohatých ľudí osamelých a falošných. Za peniaze alebo majetok je možné kúpiť iba komoditný tovar a služby.

Vzhľadom na limity konvenčného modelu bohatstva prirodzene vyvstáva otázka, čo ak by sme skúsili bohatstvo definovať viac tým, čo sa nedá kúpiť, než tým, čo sa kúpiť dá? Ďalší spôsob odchýlenia by bolo, položiť si otázku, čo by vlastne bolo komoditizované/globalizované, aby si to mohol kúpiť každý kdekoľvek na planéte, kto má peniaze? Čo nemožno komoditizovať, pretože je to zo svojej podstaty neprístupné pre komodifikáciu?



Náš prieskum môžeme začať sériou otázok:

1. Aký by to malo vplyv na zdravie jednotlivca, keby už nebola dostupná moderná medicína/farmaceutiká? Inými slovami, do akej miery je „dobrý zdravotný stav“ závislý od komoditizovaných zásahov? Nakoľko je zdravie/vitalita jednotlivca nezávislé od komoditizovanej medicíny? Dobré zdravie, ktoré nepotrebuje komoditizované lieky, sa nedá kúpiť, a preto je formou vnútorného (nekomoditného) bohatstva.



2. Môže stroskotaný jedinec preplávať kilometre otvoreným oceánom z lode odsúdenej na zánik do bezpečia? Peniaze pre neho nemajú žiadnu hodnotu, ak neexistuje pomoc, ktorú si dokáže kúpiť. Jediným bohatstvom jednotlivca v takejto situácii, samozrejme za predpokladu, že vie plávať, je jeho fyzická sila a vytrvalosť. Sú to formy bohatstva, ktoré nemožno nahradiť peniazmi.



3. Ak mal Cicero pravdu a „Človek, ktorý má záhradu a knižnicu, má všetko“, potom sa nepýtajme, aká rozsiahla môže byť knižnica počtom zväzkov, ale spýtajme sa, koľko z kníh, alebo elektronických kníh, boli prečítané, absorbované a užívané majiteľom. Inými slovami, nie vlastníctvo knižnice vytvára nekomoditizované bohatstvo, ale bohatstvo definuje radosť, znalosti a potešenie z čítania kníh.







4. Rovnakú analýzu je možné použiť aj na záhradu či sad. Neradno sa pýtať, aká veľká je záhrada pokiaľ ide o metre štvorcové. Skôr by nás malo zaujímať, koľko času a námahy musí majiteľ vynaložiť na starostlivosť o záhradu, aké veľké táto drina a dopestovaná úroda prinášajú potešenie a o akú časť tejto odmeny sa podelí s ostatnými.

5. Koľko priateľstiev má jednotlivec, ktorých korene siahajú do detstva a sú stále živé? Koľko priateľov má človek, ktorému by sa mohol zveriť so svojimi najhlbšími osobnými krízami? Koľko dverí priateľov je pre vás otvorených, nech už je slnečný deň, alebo naopak prší?

Čo keby sme osobu bez skutočných priateľov definovali ako ochudobnenú bez ohľadu na jej vlastníctvo majetku a hotovosti? Zdá sa, že mnoho ľudí má profesionálnych známych, ktorých nazývajú „priateľmi“, aby skryli svoju bezodnú chudobu v oblasti skutočných priateľov a priateľstiev.



6. Čo keby sa bohatstvo meralo v osobnej bezúhonnosti, čestnosti, dôveryhodnosti, súcite a schopnosti zostať zodpovední, aj keď veci nejdú tak, ako sme si predstavovali?



Toto je samozrejme len začiatok. Mohli by sme pokračovať v predefinovaní bohatstva tak, aby zahŕňalo láskavosť, empatiu, schopnosti potrebné na organizovanie dobrovoľníckych aktivít atď.



Pri skúmaní toho, čo sa v skutočnosti nedá kúpiť ani komoditizovať, sa vynára otázka: čo ak naša komoditizovaná a financionalizovaná definícia bohatstva odráža ohromujúcu chudobu kultúry, ducha, múdrosti, integrity, vrúcnosti, láskavosti, priateľstva, praktickosti a zdravého rozumu?