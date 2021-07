Strata írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair v 1. kvartáli vzrástla

dnes 8:46 -

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila V 1. kvartáli súčasného obchodného roka stratu vyše 270 miliónov eur. Na druhej strane, spoločnosť očakáva postupné zvyšovanie počtu prepravených pasažierov a v tomto ukazovateli zlepšila celoročné vyhliadky.

Ryanair v pondelok informoval, že za 1. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, zaznamenal čistú stratu 272,6 milióna eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka strata predstavovala 185,1 milióna eur.

Napriek tomu bol výsledok o niečo lepší, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so stratou 283 miliónov eur.

Celkové prevádzkové tržby vzrástli za 1. kvartál na 370,5 milióna eur zo 125,2 milióna eur v minulom roku.

Ryanair zároveň uviedol, že počet cestujúcich by mal počas dovolenkovej sezóny výrazne rásť. Zatiaľ čo v júni prepravil viac než 5 miliónov cestujúcich, za júl očakáva takmer 9 miliónov a v auguste viac než 10 miliónov pasažierov. Podmienkou však je, že nedôjde k novým obmedzeniam v Európe v dôsledku ďalšej vlny pandémie.

Spoločnosť okrem toho zlepšila prognózu v oblasti počtu prepravených cestujúcich na celý obchodný rok. Ako informovala agentúra Reuters, firma pôvodne počítala s tým, že za rok 2021/2022 prepraví od 80 miliónov do 100 miliónov cestujúcich, teraz očakáva, že minimálne to bude 90 miliónov pasažierov. Za minulý obchodný rok prepravil Ryanair v dôsledku pandémie iba 27,5 milióna cestujúcich, zatiaľ čo v predpandemickom roku 2019 to bolo 149 miliónov.

Čo sa týka hospodárskych výsledkov, šéf Ryanairu Michael O´Leary zopakoval, že za celý rok by aerolínie mohli zaznamenať menšiu stratu, prípadne nulový zisk.