Ruská centrálna banka možno zvýši hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov

Ruská centrálna banka zváži na nasledujúcom zasadnutí ďalšie zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby, pričom by mohlo dosiahnuť až 100 bázických bodov. Dôvodom je vysoká inflácia, ktorá výrazne presahuje tohtoročný inflačný cieľ banky.

Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová v rozhovore pre Bloomberg TV v pondelok uviedla, že banka by na budúcom zasadnutí 23. júla mohla hlavnú úrokovú sadzbu zvýšiť v rozmedzí od 25 do 100 bázických bodov. V prípade zvýšenia na hornej hranici uvažovaného pásma by sa hlavná úroková sadzba dostala na 6,5 %.

Podľa Nabiullinovej je miera inflácie príliš vysoká. Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli v máji medziročne o 6 %. To je najvyššia miera inflácie od októbra 2016 a omnoho vyššia, než sa čakalo. Inflačný cieľ banky je pritom na úrovni 4 %. Aj z tohto dôvodu centrálna banka na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 5 % na 5,5 %.