Diaľnicu na Zemplín chcú aj v Snine

K iniciatíve za výstavbu pokračovania diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc až k ukrajinskej hranici sa vo štvrtok 18. februára pridalo i mesto Snina. Vstup samosprávy do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín odsúhlasili mestskí poslanci.

"Napriek tomu, že Zemplín je bránou do Európskej únie, momentálne nedisponuje ani kilometrom diaľnic a rýchlostných ciest," uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu s tým, že činnosť partnerov v združení je zameraná na osvetu a podporu aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína ako prirodzeného pokračovania diaľnice D1 Bratislava – Košice, a tým i riešenie chýbajúcej kvalitnej dopravnej obslužnosti a prepojenia na medzinárodné diaľničné koridory.

Cieľom združenia je vyvíjať tlak na štátne orgány, aby vyčlenili finančné prostriedky na prípravné projektové práce, ako aj samotnú výstavbu diaľnice. Kvalitná cestná infraštruktúra zároveň podľa neho prispeje k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov východného Slovenska.

Na dostavbu diaľnice po Ukrajinu, kde by sa D1 mala začínať, bola v minulosti vypracovaná štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), dnes už však nie je platná. Aktivisti tiež navrhujú vybudovať na východnej hranici najmodernejší priechod na vybavovanie tranzitnej aj cieľovej dopravy do schengenského priestoru. Dostavba diaľnice D1 z Bidoviec na východ je zaradená do zoznamu top 15 investičných priorít súčasnej vlády. Úsek vedúci až po štátnu hranicu s Ukrajinou však zatiaľ medzi priority nepatrí.