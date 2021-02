Investície do dekarbonizácie plynárenstva by mali byť súčasťou Plánu obnovy

dnes 14:31 -

Využívanie vodíka, biometánu, znižovania metánových emisií či zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého môže predstavovať nielen dôležitý dekarbonizačný príspevok, ale aj príležitosť pre ďalšie využitie plynárenskej infraštruktúry. Realizácia týchto projektov si ale vyžiada značné investície do jej modernizácie a rozvoja. Príležitosťou, ako dosiahnuť ciele znižovania emisií, je podpora projektov zameraných na dekarbonizáciu plynárenstva z verejných zdrojov, okrem iného aj z Plánu obnovy a eurofondov. Vo štvrtok to uviedol Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ).

"Slovensko je druhou najviac plynofikovanou krajinou v rámci EÚ. Prostredníctvom plynárenstva môže napĺňať svoje dekarbonizačné povinnosti v rámci multisektorovej dekarbonizácie (teplárenstvo, priemysel, doprava) postupnou transformáciou plynárenských sietí na prepravu, distribúciu a skladovanie obnoviteľných plynov a vodíka," uviedol SPNZ.

Zväz preto požaduje, aby sa podpora rozvoja plynárenskej infraštruktúry a jej príprava na dekarbonizáciu prostredníctvom využitia vodíka premietla do Plánu obnovy a eurofondov na rozpočtové obdobie 2021-27. Z rovnakých zdrojov chce SPNZ podporiť aj rozvoj biometánu a repowering bioplynových staníc na biometán, výmenu kotlov na tuhé palivá za nízkoemisné alternatívy a rozvoj využívania stlačeného a skvapalneného zemného plynu v doprave.

SPNZ napríklad vidí vhodné synergie plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie v projektoch zameraných na inovatívne skladovanie energie. Zahrnutie inovatívnych skladovacích projektov do Plánu obnovy by tak podľa zväzu mohlo významne zvýšiť ich atraktivitu aj efektívnosť využívania. Medzi projektmi podporovanými zo zdrojov EÚ by mali byť aj tie, ktoré sú zamerané na rozvoj biometánu nielen prostredníctvom repoweringu biometánových staníc. Podporené by mali byť investície pri prestavbe súčasných bioplynových staníc, ktoré je možné pripojiť na distribučnú sieť, na biometánové.

Významnú príležitosť vidí SPNZ vo využití takmer 100.000 nevyužívaných plynových prípojok najmä v oblastiach, kde sú rodinné domy vykurované tuhým palivom. Zväz navrhol aj projekt štrukturálnej obnovy vozových parkov mestskej hromadnej dopravy kompletným vyradením starších dieselových autobusov nižších emisných tried a ich nahradenie novými nízkoemisnými alternatívami, ako sú autobusy na stlačený zemný plyn, vodíkové autobusy a elektrobusy.