Letisko Piešťany a Sky One sa dohodli na spolupráci

dnes 16:46 -

Letisko Piešťany a nová letecká spoločnosť Sky One sa dohodli na zintenzívnení spolupráce. Spoločnosť chce na letisku vybudovať svoju základňu a rozvíjať incomingový turizmus. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom piešťanského letiska.

Spoločnosť so sídlom v Piešťanoch má s letiskom od decembra minulého roka podpísané zmluvy na parkovanie lietadiel a využívanie letiskových služieb. "Napriek tomu, že pandémia ochromila leteckú dopravu, pracujeme na rozvoji Letiska Piešťany. So zástupcami spoločnosti sme diskutovali o podpore cestovného ruchu a privážaní zahraničných kúpeľných turistov. Podporujeme aj ich zámer mať základňu práve na piešťanskom letisku. To je výbornou správou aj v čase, keď sa nelieta, pretože budeme profitovať napríklad z parkovania lietadiel,“ povedal po rokovaní Viskupič.

Výkonný riaditeľ letiska Bohumil Klečák doplnil, že letisko poskytuje svoje služby aj počas pretrvávajúcej pandémie. "Odbavujeme súkromné aj cargo lety a poskytujeme služby nájomcom. Svoj prvý testovací let u nás úspešne absolvovalo lietajúce auto AirCar z dielne Klein Vision. Privítali sme tiež posádky leteckého útvaru ministerstva vnútra, ktoré mali výcvik na vládnom špeciáli. Z príspevku od ministerstva dopravy na letisku čoskoro pribudnú nové bezpečnostné zariadenia, ako scanner batožiny a hasičské vozidlo," informoval. Letisko dlhodobo spolupracuje s piešťanskými kúpeľmi na strategickej úrovni, v júni minulého roka vstúpil do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany s cieľom podieľať sa na systémovom rozvoji cestovného ruchu v regióne. V tejto súvislosti je TTSK aj letisková spoločnosť v kontakte so Slovenskou leteckou agentúrou, ktorá pripravuje ďalší ročník Festivalu letectva Piešťany.

Akcionármi Letiska Piešťany sú TTSK, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Spoločnosť Sky One bola do obchodného registra zapísaná v júni 2020, jej spoločníkmi sú Ján Kadlečík a spoločnosť Chironax Trade.