Prievidza chce vybudovať zapustené kontajnery v ďalších lokalitách mesta

Prievidzská samospráva plánuje vybudovať zapustené kontajnery na odpad v ďalších lokalitách mesta. Pribudnúť by mali na Zapotôčkach v Novom Meste a Necpaloch. Radnica aktuálne hľadá spracovateľa projektovej dokumentácie, informovala primátorka Katarína Macháčková.

Dodávateľ má vypracovať projektovú dokumentáciu na základe štúdie, ktorú má mesto k dispozícii. Jej súčasťou bude technická a sprievodná správa, celková situácia stavby či dokumentácia stavebných objektov.

Kontajnery budú mať objem 5000 litrov a určené budú na zmesový odpad i na triedené zložky komunálneho odpadu. Ich počet sa bude odvíjať od počtu obyvateľov. Dodávateľ zabezpečí i autorský dozor pri stavbe.

Lehotu na predkladanie ponúk určila samospráva do 15. februára, kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia ponúknutá cena. Projekt by mal spracovateľ dodať do 120 dní. Na tento účel vyčlenila radnica v rozpočte mesta 28.000 eur.

Podzemné kontajnery vybudovalo mesto v uplynulom období v centre na viacerých uliciach. Investovalo do nich 700.000 eur.