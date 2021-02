Plány Rakúska na minimálne ceny leteniek vyvolali znepokojenie v EÚ

Zdroj: TASR

Rakúska strana zelených, mladší partner vládnej koalície, oznámila vlani v júni plány na zavedenie minimálnej ceny leteniek na úrovni 40 eur. Tento krok je jednoznačne zameraný na podporu konkurencieschopnosti "tradičných" leteckých spoločností, ktoré majú vyššie ceny ako nízkonákladoví dopravcovia.



"Európska komisia teraz „očakáva, že od rakúskych úradov dostane podrobnejšie informácie o presnom obsahu plánovaných opatrení,“ uviedol to tento týždeň hovorca exekutívy v Bruseli v rámci diskusie o environmentálnej politike.

Rakúske ministerstvo životného prostredia a dopravy nereagovalo zatiaľ na žiadosť o vyjadrenie.

Veľké európske letecké spoločnosti, ako sú Lufthansa a Air France-KLM, ktoré čelia vysokým poplatkom za emisie, ktorých cieľom je obmedziť produkciu skleníkových plynov, argumentujú, že namiesto minimálnych leteniek by sa mali platiť minimálne poplatky.

Rakúsko predstavilo svoj návrh minulý rok po tom, ako poskytlo pomoc vo výške 600 miliónov eur spoločnosti Austrian Airlines, dcére Lufthansy.

Letecké spoločnosti v EÚ majú ale zaručené právo na „slobodné stanovenie cien leteniek“ v rámci bloku.

„Komisia podporuje opatrenia na podporu ekologizácie letectva a dopravy všeobecne, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu,“ uviedol hovorca EÚ.

Dodal, že Komisia overí, či sú návrhy Rakúska v súlade so spoločnými pravidlami EÚ, a ak to bude potrebné, uskutoční dialóg s rakúskymi úradmi.