V rámci projektu Prvá pomoc bolo vyplatených už vyše 943 milióna eur

dnes 15:01 -

V rámci pomocných schém na podporu udržania zamestnanosti "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc+" odoslalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už viac ako 943 miliónov eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňaková. Od marca minulého roka tak bolo podporených 2.909.452 osôb. Najviac sa využíva opatrenie 3B. Údaje sú k 4. februáru 2021, pričom pomocná schéma beží od marca 2020. Tento týždeň vláda schválila aj zvýšenie jednotlivých príspevkov z pomocných schém projektu, ide už o tretiu verziu "Prvá pomoc++". Vyššie príspevky budú vyplácané už za február.

V rámci opatrenia 1 vyplatil rezort 63,34 milióna eur prostredníctvom viac ako 32.000 platieb a podporil tak zhruba 163.000 osôb. Tento pomocný nástroj je príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorí v čase mimoriadnej situácie na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zatvorili alebo obmedzili svoje prevádzky. Firmy môžu žiadať o náhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % celkovej ceny práce (predtým 80 % priemerného zárobku zamestnanca). Maximálna výška príspevku je 1100 eur na zamestnanca. "Prvá pomoc++" prinesie zvýšenie kompenzácie na 100 % celkovej ceny práce.

Na opatrenie 2 minul rezort práce vyše 165 miliónov eur a podporil tak 336.580 osôb, počet platieb bol takmer rovnaký. Opatrenie 2 sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). O príspevok môžu žiadať tie SZČO, ktoré museli pre pandémiu svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť, alebo im poklesli tržby aspoň o 20 %. Pri poklese tržieb od 80 % a viac bola do septembra 2020 maximálna výška príspevku 540 eur, od októbra je toto maximum na úrovni 810 eur. Po novom bude maximálny príspevok pri 80-percentnom poklese 870 eur.

Opatrenie 3A využilo 696.820 osôb, ktorým ministerstvo prostredníctvom takmer 35.000 platieb vyplatilo skoro 210 miliónov eur. Najvyužívanejšie bolo opatrenie 3B, rezort naň minul viac ako 467 miliónov eur. Podporil nimi vyše 1,5 milióna osôb, odoslal dokopy vyše 130.000 platieb. Na príspevky z opatrení 3A a 3B, tzv. "kurzarbeit" majú nárok tí zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti minimálne po dobu jedného mesiaca (predtým to boli dva mesiace). Príspevok je vo výške 80 % celkovej ceny práce, maximálne však 1100 eur na zamestnanca. Po novom bude príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce.

Takmer 18 miliónov eur poslal rezort práce aj v rámci opatrenia 4, podporených tu bolo takmer 80.000 osôb, počet platieb bol približne rovnaký. Toto opatrenie sa týka vybraných skupín SZČO, ľudí vykonávajúcich slobodné povolania alebo jednoosobových s. r. o., ktoré v čase mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem. Ide o príspevok vo výške 315 eur (do septembra to bolo 210 eur). Novšia verzia projektu prinesie zvýšenie na 360 eur, pričom ak si tieto SZČO zaplatia dobrovoľné poistné na sociálne poistenie aspoň za polovičku februára a v platení budú pokračovať, budú môcť prejsť do opatrenia 2.

Takmer 20 miliónov eur vyplatil rezort na opatrenie 5, čím podporil 81.892 osôb. Opatrenie 5, alebo inak SOS dotácia, je určené pre ľudí, ktorí sa počas pandémie ocitli v krízovej situácii a bez príjmu. Príspevok je vo výške 300 eur.