Zásadne nesúhlasíme s predajom potravín po dátume minimálnej trvanlivosti

dnes 16:16 -

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zásadne nesúhlasí s umožnením predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT). Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na návrh novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.

"Hlavným dôvodom sú sanitárne riziká, pretože dátum minimálnej trvanlivosti je stanovovaný práve v záujme garantovať bezpečnosť príslušnej potraviny a zachovania výrobcom garantovaných kvalitatívnych ukazovateľov - vrátane výživovej hodnoty potraviny," zdôvodnila.

Ďalším dôvodom je podľa nej prevzatie zodpovednosti za predaj takýchto potravín spotrebiteľom. Výrobcovia potravín zásadne odmietajú niesť zodpovednosť za potraviny predávané po DMT. V prípade predaja takýchto potravín je potrebné ustanoviť osobitný právny režim, ktorý by stanovoval zodpovednosť rizika za predaj takýchto potravín na predajcovi. Nevyhnutnosťou by boli aj osobitné a riadne označené predajne alebo predajné pulty, kde by potenciálni zákazníci boli dostatočne informovaní o charaktere ponúkaných potravín.

Dôvodom je podľa Holéciovej aj možné ohrozenie dobrého obchodného mena výrobcov potravín predávaných po DMT. Výrobca by už nemal možnosť ovplyvňovať riadenie rizika, keďže tovar sa nachádza u obchodníka. "Tu opakovane požadujeme zavedenie takých opatrení, ktoré zabránia predaju potravín po dátume minimálnej trvanlivosti pod obchodným menom alebo značkou výrobcu, ale povolia predaj pod obchodným menom alebo značkou daného predajcu. Čiže je potrebné pristúpiť k prebaleniu potraviny," podčiarkla.

Vzhľadom na vyššie uvedené Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa hovorkyne odporúča hľadať riešenie problému plytvania potravinami inými cestami ako paušálnym povolením ich predaja po dátume minimálnej trvanlivosti.