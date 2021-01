Koalícia ešte plánuje zmeny v zákone na uľahčenie života motoristom

dnes 13:46 -

Zákon o cestnej premávke by sa ešte v budúcnosti mal meniť tak, aby sa uľahčil život motoristom. Uviedli to poslanci štyroch koaličných strán na spoločnej tlačovej konferencii po tom, ako plénum posunulo do druhého čítania novelu zákona, podľa ktorej by evidenčné číslo vozidla (EČV) po novom malo byť viazané na auto bez ohľadu na okres.

Návrh zákona má podľa poslanca Sme rodina Miloša Svrčeka benefity v tom, že usporí finančné prostriedky štátu aj motoristom. Poukázal aj na ekologický prínos úpravy. "Najjednoduchšie riešenia sú zvyčajne tie najrozumnejšie a najefektívnejšie," myslí si poslanec SaS a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič.

Skonštatoval, že po prijatí týchto zmien budú pokračovať v ďalších zmenách zákona, ktoré uľahčia motoristom život. Poslanec SaS Radovan Sloboda priblížil, že otvárajú diskusiu o registratúre. "Budeme sa rozprávať o tom, či neprenesieme registratúru značiek z polície na orgány štátnej správy, tak ako to je vo vyspelom svete," dodal. Poslanci Lukáš Kyselica (OĽANO) a Tomáš Lehotský (Za ľudí) vyzdvihli aj spoluprácu v koalícii pri príprave návrhu zákona, ktorý rieši EČV.

Tabuľka s EČV by po novom mohla byť "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Navrhla to skupina koaličných poslancov v novele zákona o cestnej premávke, ktorú v piatok posunulo plénum NR SR do druhého čítania.

"Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo," priblížili poslanci v dôvodovej správe. Kupujúci by tiež mal mať fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla. Koaliční poslanci zároveň navrhujú v novele zákona aj zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu.