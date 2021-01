Tržby EasyJet v 1. kvartáli klesli o takmer 90 %

dnes 12:01 -

Z údajov EasyJet vyplýva, že tržby aerolínií sa za tri mesiace do konca decembra 2020 znížili o 88 % na 165 miliónov libier (186,66 milióna eur). V dôsledku cestovných obmedzení uskutočnila pritom len 18 % letov v porovnaní s "predpandemickým" bežným letovým poriadkom pre dané obdobie.

A využitie kapacity v 2. štvrťroku (január-marec) by mohlo ešte viac klesnúť, len na 10 % po sprísnení obmedzení v Británii, upozornila spoločnosť vo vyhlásení.

Dobrou správou je, že letecká spoločnosť so sídlom v Lutone severne od Londýna očakáva, že po začiatku očkovania proti ochoreniu COVID-19 by sa obmedzenia mohli postupne zmierňovať a letecká doprava ožívať.

Vlani v novembri spoločnosť EasyJet vykázala prvú ročnú stratu pred zdanením vo svojej 25-ročnej histórii pre pandémiu, pre ktorú musela zrušiť až 4500 pracovných miest.

Ochorenie COVID-19 zdecimovalo dopyt po globálnej leteckej doprave a spôsobilo veľké straty, prepúšťanie aj bankroty a rozsiahle štátne záchranné plány v sektore leteckej dopravy.

Riaditeľ spoločnosti EasyJet Johan Lundgren uviedol, že vzhľadom na situáciu nie je možné predpovedať vývoj dopytu toto leto.

Vyzval vlády, aby objasnili, ako a kedy budú odstránené cestovné obmedzenia, aby si cestujúci mohli rezervovať letenky, pričom spoločnosť EasyJet je presvedčená, že existuje dopyt po dovolenkách.

Obmedzenia v Británii, na domácom a najväčšom trhu EasyJet, sa pritom tento týždeň ešte sprísnili, keďže vláda zaviedla karanténu pre prichádzajúcich pasažierov. Tí, ktorí chcú odletieť, musia odôvodniť, prečo cestujú.

EasyJet v snahe prežiť s minimálnymi tržbami znižuje náklady. Väčšina jej pilotov v Spojenom kráľovstve má teraz sezónne zmluvy a podpísala nové zmluvy s pozemnou obsluhou na svojich hlavných letiskách, pričom niekde zaviedla aj vlastnú údržbu.

V dôsledku týchto krokov aerolínie odhadujú, že "spaľovanie hotovosti" klesne na 40 miliónov GBP týždenne.

Financie spoločnosti začiatkom januára výrazne posilnila pôžička vo výške 1,87 miliardy USD (1,54 miliardy eur).

(1 EUR = 0,88395 GBP; 1 EUR = 1,2114 USD)