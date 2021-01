ÚPV varuje pred podvodmi s testami a vakcínami proti COVID-19

dnes 12:46 -

ÚPV tak reaguje na poslednú prax v Spojenom kráľovstve, kde rôzne webové sídla ponúkajú vakcíny za úhradu online prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. "Ide však len o spôsob, ako získať peniaze, osobné údaje a prístupy k bankovým účtom obyvateľov," upozorňuje predseda ÚPV Matúš Medvec.

Priblížil tiež najčastejšie spôsoby fungovania podvodníkov. Občanovi napríklad príde správa do mobilného telefónu tváriaca sa, že je od oficiálnej štátnej alebo súkromnej inštitúcie zabezpečujúcej testovanie alebo vakcináciu obyvateľstva, ktorá vyzýva na okamžité zaplatenie poplatku, vyplnenie osobných a bankových údajov.

Podvody sa zameriavajú aj na staršiu populáciu a zraniteľnú cieľovú skupinu. Podľa ÚVP boli zaznamenané prípady podvodníkov, ktorí chodili z domu do domu a oslovovali starších ľudí s tým, aby zaplatili poplatok za vakcínu alebo za predaj neregistrovaných testov na COVID-19.

Podvodníci tiež podľa úradu vyzývajú občana telefonicky, správou alebo e-mailom na zadanie adresy, kontaktných údajov a čísla bankového účtu na účely odoslania testov na COVID-19 na domácu adresu. Ako argument pritom využívajú informácie, že občan prišiel do styku s nakazenou osobou.

"Prednedávnom sme informovali občanov o dôležitosti obozretnosti pri kúpe falošných vakcín a rôznych zdravotníckych materiálov z nedôveryhodných webových stránok súvisiacich s COVID-19. Naďalej platí, že vakcíny predávané od neregistrovaných farmaceutických firiem môžu dokonca škodiť zdraviu a nemajú žiadne oficiálne validované účinky proti COVID-19. Je preto nanajvýš dôležité overiť si informácie, ktoré sa k vám dostávajú a vždy konať obozretne, ak vám niekto ponúka vakcíny proti COVID-19 za úhradu," zdôraznil Medvec.

V prípade akýchkoľvek pochybností je podľa ÚPV dôležité nepodľahnúť tlaku manipulácie takýchto podvodníkov, overiť si informácie a kontaktovať príslušné štátne orgány.