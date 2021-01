Odborový zväz žiada o prednostné zaradenie zamestnancov v obchode na vakcináciu

dnes 15:31 -

Zamestnanci pracujúci v obchode by mali byť prednostne zaradení na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. Tvrdí to predseda Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozef Zadňan, ktorý o to listom požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

Zadňan poukázal na to, že zamestnanci pracujúci v maloobchode, veľkoobchode či logistike zabezpečujú na dennej báze zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom dennej potreby. Zdôraznil, že v zamestnaní pravidelne prichádzajú do styku s množstvom zákazníkov, medzi ktorými sú aj zákazníci pozitívni na COVID-19, keďže aj oni majú možnosť zabezpečiť si základné potraviny, drogistický tovar, lieky v najbližšej prevádzke.

"Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu je presvedčený, že aj táto skupina zamestnancov, ktorá zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva, patrí do kritickej infraštruktúry, a z tohto dôvodu si Vás, vážený pán minister, dovoľujeme požiadať o zaradenie uvedenej skupiny zamestnancov na prednostnú vakcináciu proti COVID-19," píše sa v liste ministrovi zdravotníctva.