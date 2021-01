Samsung Electronics očakáva za 4. kvartál rast prevádzkového zisku o 26 %

dnes 9:01 -

Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics očakáva za 4. kvartál 2020 nárast prevádzkového zisku o viac ako 25 %. Prispeli k tomu práca a vzdelávanie na diaľku počas pandémie nového koronavírusu, čo podporilo dopyt po zariadeniach s čipmi.

Divízia pamäťových čipov priniesla spoločnosti, ktorá je ich najväčším svetovým výrobcom, v uplynulom kvartáli jednoznačne najväčší zisk.

Samsung vo svojom odhade počíta v období od októbra do decembra 2020 so zvýšením prevádzkového zisku o 26 % na 9 biliónov wonov (6,70 miliardy eur) zo 7,16 bilióna KRW rok predtým. Ale oproti predchádzajúcemu 3. štvrťroku 2020 to predstavuje pokles o 27 %.

Prognóza Samsungu ale mierne zaostáva za odhadom analytikov, ktorí očakávajú prevádzkový zisk vo 4. štvrťroku v priemere 9,34 bilióna KRW.

Koncern predpovedá tiež v poslednom kvartáli 2020 nárast tržieb o 1,9 % na 61 biliónov KRW, čo bude tiež slabší výsledok ako v 3. štvrťroku, keď jeho odbyt podporili sankcie USA voči čínskej spoločnosti Huawei.

Pandémia zvýšila zisky mnohým technologickým spoločnostiam v minulom roku.

Samsung Electronics má pritom zásadný význam pre "zdravie" juhokórejskej ekonomiky, 12. najväčšej na svete. Jeho celkový obrat sa totiž rovná pätine národného hrubého domáceho produktu (HDP).

Pokiaľ ide o výhľad spoločnosti v roku 2021, analytici sa domnievajú, že je pomerne stabilný vďaka neustálemu dopytu po pamäťových čipoch. Očakávajú tiež zlepšenie v divízii smartfónov, keďže Samsung na budúci týždeň predstaví svoj najnovší model telefónu Galaxy.