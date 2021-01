Saxo Bank: Nie je času nazvyš, Európa očkovanie zatiaľ nezvláda

Zdroj: Saxo Bank

Foto: SITA/AP

dnes 9:32 -

Podľa doterajšieho priebehu očkovania má Európska únia čo doháňať. Podľa dostupných údajov analyzovaných agentúrou Bloomberg bolo proti koronavírusu v USA zaočkovaných už viac ako päť miliónov ľudí, v Číne 4,5 milióna ľudí, vo Veľkej Británii 1,3 milióna a v EÚ približne len 900 tisíc obyvateľov. V rámci Európskej únie sú rozdiely ešte výraznejšie. Vzhľadom na počet obyvateľov sa darí najlepšie Dánsku, Slovinsku a Nemecku. Na opačnej strane sa nachádza Francúzsko len s 2000 očkovanými obyvateľmi, čo predstavuje 0,0031 percenta. Slovensko do včerajšieho dňa zaočkovalo 7201 obyvateľov, čo pre porovnanie predstavuje 0,13% populácie, čím sa radíme do stredu pomyselného rebríčka. Zaostávajúce krajiny by mali spozornieť, nakoľko potenciálne prekážky v dodávkach nových vakcín, logistické výzvy a problémy v manažmente očkovania zvyšujú riziko, že krajinám nezostane nič iné, len naďalej a dlhodobo prijímať prísnejšie obmedzenia, ktoré budú mať vplyv na ich zotavenie.

Rozdiely v úspešnosti vakcinačnej stratégie spôsobuje aj rozdielny prístup jednotlivých krajín. Porovnali sme zaostávajúce Francúzsko a úspešný Izrael:



Aké by mali byť ďalšie kroky?

Francúzska, ale aj slovenská stratégia očkovania, venuje veľa pozornosti vyvracaniu konšpiračných teórií antivaxerov. V týchto krajinách je nepochybne veľká nedôvera v očkovanie, čo odráža širší problém dôvery v zdravotný systém. Vlády sa pri riešení tohto problému rozhodli pre pomalý protokol, ktorý bude ekonomicky nákladný a je nepravdepodobné, že by zvýšil dôveru verejnosti v očkovaciu látku. V skutočnosti je to skôr naopak. Pomalá distribúcia vakcíny k ľuďom posilňuje antivax nálady a konšpirácie o bezpečnosti vakcíny. Z ekonomického hľadiska však bude táto stratégia veľmi nákladná.

Za predpokladu, že sa krajinám EÚ nepodarí dosiahnuť cieľ očkovania, ktorý by stačil na vytvorenie kolektívnej imunity, znamenalo by to, že obmedzenia budú pravdepodobne platiť minimálne do konca jesene, a to je ešte optimistický predpoklad. Pesimistický scenár spočíva v tom, že sa nové mutácie koronavírusu nedávno objavené vo Veľkej Británii a v Juhoafrickej republike rozšíria a krajiny sa budú musieť uchýliť k ešte k tvrdším reštrikciám.

Smutnou realitou je, že nie je času nazvyš. Čím dlhšie budeme čakať na kolektívnu imunitu (k čomu môže byť podľa posledných štúdií potrebných až 70 - 75% zaočkovaných z celkovej populácie), tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa vyvinú také mutácie vírusu, proti ktorým bude súčasná vakcína neúčinná.

Autorom je Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank