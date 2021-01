Aliancia OPEC+ sa blíži ku konsenzu o februárovom objeme produkcie

Zdroj: TASR

Foto:SITA/AP

dnes 17:31 -

Po tom, ako sa pondelkové (4. 1.) virtuálne stretnutie ministrov energetiky OPEC+ skončilo bez dohody o februárovej ťažbe, sa v utorok uskutočnili bilaterálne konzultácie medzi zástupcami Ruska a Saudskej Arábie. Uviedol to zdroj z OPEC, ktorý nechcel byť menovaný. Podľa neho spolu rokovali ruský minister energetiky a vicepremiér Alexander Novak a saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulaziz bin Salmán. „Áno, došlo medzi nimi k rozhovoru,“ uviedol zdroj bez zverejnenia podrobností.

Členovia OPEC+ sa vlani v decembri dohodli na zmiernení limitov na ťažbu v januári 2021 o 500.000 barelov na 7,2 milióna barelov/deň zo 7,7 milióna barelov denne. Súhlasili tiež, že sa budú virtuálne stretávať na začiatku každého mesiaca, aby rozhodli o prípadnej úprave produkcie v nasledujúcom mesiaci.

V pondelok pritom aliancia odmietla ruský návrh na ďalšie zvýšenie produkcie. A ani po šiestich hodinách sa jej nepodarilo dosiahnuť dohodu. Rokovania majú preto pokračovať v utorok, ale zatiaľ sa ešte nezačali.

Podľa agentúry TASS Rusko a Kazachstan trvali na zvýšení ťažby o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, zatiaľ čo ostatní členovia aliancie sa domnievajú, že súčasné limity na ťažbu na úrovni 7,2 milióna barelov denne by mali pokračovať aj vo februári.

V aliancii totiž prevláda názor, že vysoko infekčný nový kmeň ochorenia COVID-19 by mohol narušiť krehké oživenie trhu s ropou. Saudská Arábia je preto za opatrný prístup k zvýšeniu ťažby.