MH SR pripravuje plošné zníženie cien elektriny pre podnikateľov

dnes 14:01 -

"Vypočuli sme dlhoročné výzvy našich podnikateľov a chystáme reformu cien elektriny. V rámci regiónu V4 museli za elektrinu platiť najviac, čo do značnej miery brzdilo ich konkurencieschopnosť v porovnaní s podnikateľmi zo susedných štátov," vysvetlil minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).

Prvým krokom k zastabilizovaniu cien bolo nedávne vyrovnanie historického dlhu za rok 2018. Druhým krokom bude zreformovanie časti ceny elektriny pozostávajúcej z podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V roku 2023 sa zároveň skončí dotovanie výroby energie z hnedého uhlia, čo bude mať priamy vplyv na zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS), a teda aj cien elektriny.

Pripravovaná cenová reforma z dielne ministerstva hospodárstva bude spočívať v znížení finančného tlaku na TPS. Keďže OZE majú zákonom garantované vyplácanie podpory na 15 rokov, bude predložený návrh na ich dodatočné predĺženie, a to tak, aby sa finančná záťaž vo výške 3,3 miliardy eur rozložila v čase a vytvorili sa podmienky na férovejšie a nižšie ceny elektriny.

Práve pretrvávajúce enormné finančné dotácie pre OZE, ktoré boli prijaté predchádzajúcimi vládami, sú podľa ministra hospodárstva jedným z hlavných dôvodov doterajších vysokých cien za elektrinu. "Tieto dotácie sa v konečnom dôsledku preniesli na plecia všetkých odberateľov elektriny, respektíve do ich účtov," pripomenul Sulík.

Takto vyplatené dotácie boli podľa neho následne umelo a neprofesionálne riadené zo strany bývalého vedenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "Výsledkom je finančne neudržateľný systém, ktorý generuje stále nové a nové dlhy a neúmerne finančne zaťažuje odberateľov elektriny," uzavrel šéf rezortu hospodárstva.