Nemecký vývoz môže v r. 2021 vzrásť o 13 %, na predkrízovej úrovni byť v r. 2022

Nemecký export klesne tento rok o viac než desatinu, v budúcom roku by sa však mal výrazne zotaviť a na predkrízovú úroveň by sa mohol dostať v nasledujúcom roku. Uviedol to v najnovšom odhade nemecký zväz obchodu (BGA).

Ako povedal šéf BGA Anton Börner, zväz predpokladá, že za rok 2020 zaznamená nemecký vývoz pokles minimálne o 12 %. Dôvodom je najmä prudký pokles dopytu v Británii a Spojených štátoch po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.

"Choroba COVID-19 nás vrátila z pohľadu exportu päť rokov dozadu, naopak, z pohľadu digitalizácie nás posunula o päť rokov vpred," povedal Börner.

V budúcom roku počíta BGA s rastom exportu o 13 %, povedal Börner. Zároveň však upozornil, že prognózu je naďalej potrebné brať opatrne, pretože stále nie je jasné, ako sa pandémia nového koronavírusu bude ďalej vyvíjať. Ak by sa však odhad BGA potvrdil, dodal Börner, nemecký export, ktorý je kľúčový pre vývoj najväčšej európskej ekonomiky, by sa mohol dostať na predkrízovú úroveň do leta 2022.