Brexit bez dohody môže mať negatívny vplyv na rating Británie

dnes 16:46 -

Agentúra S&P Global v pondelok uviedla, že brexit bez dohody môže mať negatívny vplyv na hodnotenie úverovej bonity Británie.

Ak sa Británia nedohodne s Európskou úniou (EÚ) na obchodnej dohode, čo by ju odrezalo na dlhší čas od kľúčových európskych trhov, zrejme by prišlo k ďalšiemu zníženiu ratingu krajiny, varovala S&P.

Británia sa stala prvou krajinou s najvyššou úverovou známkou, ktorá utrpela zníženie ratingu o dva stupne. Stalo sa to po tom, čo Briti v referende v roku 2016 podporili vystúpenie z EÚ. S&P aktuálne hodnotí úverovú bonitu krajiny známkou AA so stabilným výhľadom, čo znamená, že Británii aktuálne nehrozí zníženie ratingu. V prípade tvrdého brexitu by sa však situácia zmenila a opäť by sa zvýšili tlaky na zníženie úverovej známky.

"Naše ratingy Veľkej Británie sa môžu dostať pod tlak na zníženie, ak bude zotavovanie ekonomiky podstatne slabšie, než sme predpokladali, čo sťaží fiškálnu konsolidáciu," uviedli analytici S&P Aarti Sakhuja a Frank Gill. "To sa môže napríklad stať, ak exporty tovarov a služieb z Veľkej Británie na dlhší čas stratia prístup na kľúčové európske trhy." Nedefinovali, čo znamená dlhší čas. Dodali však, že ekonomické a politické následky nedohody zrejme prinútia obe strany, aby našli spoločné riešenie.