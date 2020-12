Zima 20/21 trocha inak: Lyžiarska sezóna vo vybraných európskych krajinách

Zdroj: MZv ČR

Taliansko

Lyžiarska sezóna v Taliansku odštartuje najskôr 7. januára 2021. Lyžiarske strediská na severe Talianska sú uzavreté bez ohľadu na rozdelenie jednotlivých talianskych regiónov do farebných zón podľa epidemiologickej situácie. Výnimku z tohto opatrenia majú registrovaní pretekári a medzinárodné lyžiarske súťaže (Svetový pohár atď.). Väčšina stredísk s výnimkou autonómnej provincie Trento sa nachádza v tzv. červenej zóne: Regióny Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta a autonómne provincie Alto Adige, kde platí de facto zákaz vychádzania (lyžovanie, ako dôvod pre opustenie bydliska, nie je akceptovaný) resp. v oranžovej zóne Friuli Venezia Giulia, kde platí zákaz opustenia obce / mesta. V prevažnej väčšine stredísk sú uzavreté tiež všetky služby teda hotely, reštaurácie a bary.

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: S platnosťou od 10. decembra bude možné z krajín Schengenu, teda vrátane SR, cestovať do Talianska len s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hod., ktorý je nutné predložiť miestnej hygienickej stanici ASL, bez testu je nutná karanténa. Občania cestujúci z rizikových krajín musí tiež vyplniť formulár čestného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii v anglickom alebo talianskom jazyku na webe. V rozmedzí od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 platí pre všetkých návštevníkov Talianska povinná 14-dňová karanténa bez ohľadu na výsledok testu resp. tento nie je vyžadovaný.

Francúzsko

Aktuálna vlna epidémie prebieha v alpských regiónoch (hlavne. Auvergne-Rhone-Alpes), preto sa sprevádzkovanie lyžiarskych areálov predpokladá až v januári 2021. Detailné rozhodnutie francúzskej vlády by malo byť známe 11. 12. 2020, ale zvažuje niektoré aktivity povoliť (napr. bežkárske areály).

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: PCR test cestujúcim z EÚ je rázne odporúčaný, povinné je vyplnenie špeciálnej atestácie.





Nemecko

Lyžiarske strediská v nemeckých Alpách, aj v Bavorskom lese, by mali zostať do konca decembra uzavreté. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo, avšak do 20. decembra sa nesmie otvoriť.

V Bavorsku zostanú do 10. januára odstavené vleky, avšak upravované bežecké trate budú k dispozícii. Okrem skialpinizmu tak bude možné zájsť si na bežky. Bavorské Ministerstvo zdravotníctva to oznámilo v piatok 4. 12. 2020. Na bežky bude možné ísť samostatne. V pároch, či sa členmi jednej domácnosti je možné pohybovať sa len vo voľnej prírode, nie v areáli športových zariadení.

Pre prevádzku stredísk sa zatiaľ bez ohľadu na akékoľvek ďalšie takéto rozhodnutia ohľadom dátumu otvorenia počíta s týmito opatreniami: udržiavanie vzdialenosti 1,5m, zakryté ústa a nos všade tam, kde nie je možné dodržať odstup, pravidelné čistenie povrchov a predmetov, bezkontaktné platby na pokladniach. Momentálne neexistujú žiadne kapacitné obmedzenia v lanovkách, ale veľké lanovky budú smieť prevážať len 60 až 80 percent pôvodného počtu lyžiarov. Kabínky sa budú pravidelne vetrať. Tiež sa plánuje použitie mobilnej aplikácie "Gäste-Tracing", ktorá by mala pomôcť sledovať reťazec infekcií. Jej použitie bude dobrovoľné. Skipasy budú k dispozícii len on-line, čím sa má zabrániť zhromažďovaniu sa pred pokladňami. Podľa počtu nakazených sa môžu objavovať nové pravidlá a predpisy v jednotlivých regiónoch.

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: iba s negatívnym testom na COVID-19. Do Nemecka nemožno pricestovať za športovým účelom na kratšie ako 12 hodín, výnimka príchodu bez testu sa vzťahuje len na mimoriadne a neodkladné záležitosti.

Poľsko

Lyžiarska sezóna sa začala 5. 12., zjazdovky sú otvorené. Do 27. 12. však zostanú zatvorené všetky ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenia budú môcť predávať jedlo iba na výdaj.

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: bez obmedzenia

Rakúsko

Z dôvodu opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 budú v Rakúsku sprevádzkované zjazdovky, vrátane lanoviek a vlekov, až od 24. 12. 2020, resp. pri dodržaní hygienicko -epidemiologických opatrení (rúška, rozostupy) bude možné od 24. 12. lyžovať. Ubytovanie v hoteloch a penziónoch, ako aj stravovanie vo vnútri reštaurácií bude povolené až od 7. 1. 2021.



Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: iba s negatívnym testom. Od 19. 12. 2020 sa predpokladá sprísnenie podmienok pre vstup do Rakúska z rizikových krajín. Cestujúci budú musieť ísť na 10 dní do karantény, a to aj vtedy, keď budú mať negatívny test na covid-19. Po piatich dňoch môžu absolvovať PCR test, v prípade negatívneho výsledku bude karanténa ukončená.





Slovinsko

Slovinská vláda doteraz nezaujala konkrétne stanovisko k tomu, ako bude prebiehať nadchádzajúca lyžiarska sezóna. Lyžiarske areály sú stále zatvorené.

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: povinný test alebo karanténa.

Švajčiarsko

Lyžiarske strediská už spustili sezónu, zostávajú v prevádzke, avšak zavádzajú sa sprísnené opatrenia: uzatvorené kabínky lanoviek smú prepravovať iba 2/3 kapacity. Všade aj na otvorených vlekoch a lanovkách platí povinnosť nosenia rúšok, tá platí aj pri čakaní v radoch, kde musia byť zaručené dostatočné rozostupy a musí tu byť aj dostatok dezinfekčných prostriedkov. Reštaurácie na zjazdovkách môžu zatiaľ zostať otvorené. Do reštaurácie však nesmie hosť vstúpiť bez toho, aby mu to bolo povolené. Musí byť voľný stôl, ku ktorému bude usadený. Avšak lyžiarske strediská už prešli na výdajné okienka a rozširujú kapacitu terás, aby mohlo čo najviac ľudí zostať vonku. Lyžovať smú iba zdravé osoby. Prevádzkovatelia môžu žiadať od návštevníkov čestné vyhlásenia, že nie sú nakazení a nemajú žiadne symptómy.

Lyžiarske strediská budú musieť mať od 22. 12. povolenie na prevádzku od príslušného kantonálneho úradu (s ohľadom na epidemiologickú situáciu v regióne.)

Aktuálne podmienky pre vstup do krajiny: povinná 10-dňová karanténa pre ľudí z vysokorizikových regiónov.