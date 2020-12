Parlament schválil rozpočet na budúci rok, deficit má klesnúť na 7,4 %

dnes 11:46 -

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Rezort financií upozorňuje, že rozpočet vznikal v náročných podmienkach pandémie nového koronavírusu. Predložený návrh predpokladal deficitné hospodárenie na všetky nasledujúce roky. Schodok by sa mal postupne znižovať na 6,18 % HDP v roku 2022 a 5,72 % HDP v roku 2023. Ak by mal deficit verejných financií klesnúť v roku 2023 na nulu, ako to predpokladá zatiaľ platný zákon o dlhovej brzde, podľa MF by si to vyžiadalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme 6 miliárd eur.