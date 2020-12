Zdravie je základné právo: Vedci našli spôsob, ako obmedziť obchodovanie s liekmi na čiernom trhu

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/AP; ÚVZ SR;Finančné riaditešstvo

dnes 0:18 -

Falošné lieky sú pre zločincov atraktívne. Na jeden strane sú vysoké ziskové marže, na strane druhej relatívne nízke riziká z hľadiska právnych následkov. Je tiež celkom ľahké oklamať spotrebiteľov, aby verili, že nelegálne výrobky sú originálne, alebo ich presvedčiť, že kupujú cenovo dostupnú a efektívnu „alternatívu“.

Očakáva sa, že situácia sa nezlepší. Interpol už zaznamenal nárast falošných zdravotníckych výrobkov súvisiacich s prepuknutím COVID-19. V marci 2020 boli zaistené falšované ochranné masky, neštandardné dezinfekčné prostriedky na ruky a nepovolené antivírusové farmaceutické výrobky v hodnote 14 miliónov dolárov. Zatkli 121 ľudí a viac ako 2500 webových stránok bolo odpojených.

Zo zdravotného hľadiska je hlavným problémom nelegálnych liekov to, že sú potenciálne veľmi škodlivé. Predchádzajúce skúsenosti s chemickou analýzou týchto výrobkov ukázali, že to, čo sa uvádza na štítku, je zriedka to, čo v skutočnosti výrobok obsahuje. Nelegálne lieky často obsahujú nesprávne množstvo účinnej látky. A nelegálne zložky, ktoré obsahujú, môžu viesť k vážnym zdravotným problémom. Zistilo sa, že niektoré falošné lieky obsahujú ortuť, arzén, jed na potkany a cement.

Keď sa zhabú nelegálne lieky, je potrebné ich otestovať a vydať rýchle včasné varovania vždy, keď existuje vážne nebezpečenstvo ohrozenia verejného zdravia. To však nie je jediná priorita. Spôsob testovania musí dokázať zhromaždiť informácie o výrobnom a dodávateľskom reťazci produktu. To je nevyhnutné pre orgány činné v trestnom konaní na celom svete, pre spravodajské služby, vyšetrovanie a trestné stíhanie.





Vytvorenie metód „rozsiahleho profilovania“, ktoré by zahŕňalo obe tieto potreby, je nesmierne náročné. V nelegálnych výrobkoch je potenciálne vysoké množstvo prísad, ktoré súvisia s ich výrobou. Obzvlášť závažným problémom je zdieľanie údajov medzi rôznymi forenznými laboratóriami. Je ťažké štandardizovať v súčasnosti používané techniky, takže laboratóriá v tej istej krajine, nehovoriac o cezhraničnej spolupráci, majú problémy so zdieľaním informácií. To vedie k takzvanej „prepojovacej slepote“, čo je neschopnosť orgánov činných v trestnom konaní spájať podobné nevyriešené zločiny. Pre ochranu verejného zdravia a vyšetrovanie trestných činov, nemôžeme chcieť čeliť globálnym problémom s regionálnym prístupom. Laboratóriá musia spolupracovať a sú potrebné komplexné testovacie metódy, ktoré sa nielenže snažia nájsť možné toxické chemické látky, ale aj nájsť a zdieľať informácie o tom, odkiaľ zaistené materiály pochádzajú a ako boli vyrobené.

V tejto súvislosti vedci nedávno navrhli nový prístup, ktorý sa ukázal ako veľmi sľubný. Využili myšlienku z predchádzajúcej štúdie, postavenú na jedinečnej kombinácii jadrových analytických techník. Využíva neutrónové a protónové lúče na analýzu každej zložky v konkrétnom nezákonnom produkte, následne môže poskytnúť rozsiahly prehľad o ich zložení až po atómové hladiny.

Výhodou je, že umožňuje rýchlu charakterizáciu chemickej povahy nelegálnych výrobkov. Patrí sem bezprecedentné hodnotenie ich potenciálneho rizika pre zdravie ľudí a včasné zdravotné výstrahy. Množstvo každého identifikovaného prvku je možné priamo merať. Údaje produkované rôznymi jadrovými reaktormi je možné efektívne vymieňať medzi laboratóriami na celom svete.





Vedci skúšobne testovali Viagru, čo je najviac falšovaný liek na svete. Vďaka nižším výrobným nákladom a vysokej predajnej cene má väčšie ziskové marže ako heroín. Ak je niekto prichytený pri obchodovaní s ňou, nesie oveľa menšie riziko právnych následkov. Výskum zaznamenal sľubné výsledky pri hľadaní rozdielov medzi falšovanými a originálnymi vzorkami, a to na vzorkách z rôznych laboratórií. Zistili, že prístup je veľmi flexibilný a dá sa uplatniť na množstvo rôznych výrobkov. Patria sem nielen lieky, ale aj výživové doplnky a potraviny, ako aj nelegálne drogy. Tento prístup je už v Taliansku testovaný pri nelegálnom obchodovaní s marihuanou, kokaínom a heroínom, čo znamená, že by sa mohol čoskoro použiť na nájdenie väzieb medzi drogami, ktoré sa ťahajú po celom svete. Ostatné laboratóriá po celom svete spolupracujú a vytvárajú medzinárodnú sieť.





V súčasnosti je najväčšou výzvou pri zastavení obchodovania s falšovanými liekmi implementácia globálnych metód, ktoré čo najrýchlejšie dokážu zareagovať proti najnovším hrozbám. Zločinecké organizácie sú dynamické, laboratóriá musia s nimi držať krok. Falošný chlorochín, antimalarický liek, o ktorom sa mylne predpokladá, že dokáže liečiť COVID-19, sa už predáva v Kamerune a v Senegale. Dnes, keď sa globálna pozornosť zameriava na lieky a vakcíny, je nevyhnutne potrebný ďalší výskum, efektívne sa zamerať na globálne zločinecké organizácie a chrániť verejné zdravie na celom svete.