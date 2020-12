Hrozí, že Slováci si v budúcom roku za chlieb aj rožky priplatia

Zdroj: TASR

Dôvodom podľa zväzu však nie sú ceny surovín či energií, ale neustále sa zvyšujúce náklady na mzdy, hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou, neplánované opatrenia vlády SR aj zmeny legislatívy. Štát taktiež vynechal slovenských pekárov zo záchranných balíkov na boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a, na rozdiel od ich kolegov v zahraničí, ich nijako nepodporil. Aktuálne pokračujú medzi jednotlivými pekármi a reťazcami rokovania o odbytových cenách.



"Tlak na ceny pečiva, pre pandémiu i neustále sa zvyšujúce mzdové náklady, nové protipandemické opatrenia, či zmeny legislatívy súvisiacej so zvyšovaním daní pre malých podnikateľov, teda aj pekárov, cukrárov a cestovinárov, v tomto roku extrémne vzrástol. Pomoc zo strany štátu je pre strategický pekárenský priemysel, na rozdiel od zahraničia, zatiaľ nulová. Pekári sa pritom už tretí rok snažia vyjednať spravodlivé odbytové ceny aspoň na úrovni ekonomicky oprávnených nákladov," vysvetlil Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC.



Podľa zväzu mala na pekárov v tomto roku veľmi ťažké následky pandémia ochorenia COVID-19, ktorá si vyžiadala a neustále vyžaduje dodatočné náklady celkovo v stovkách tisíc eur. Tvoria ich hygienické opatrenia, vlastné testovania zamestnancov, či zvýšené náklady na logistiku z dôvodu obmedzení pohybu počas testovaní.



SZPCC upozornil, že štát okrem toho vynechal pekárov z takzvanej COVID výzvy na pomoc potravinárskemu sektoru počas pandémie. "Napriek tomu, že pekárne a ich zamestnanci boli v prvej línii, nemohli požiadať ani o COVID pomoc, ani o prostriedky na podporu z úradov práce. Pekárom tak nezostáva nič iné, ako rastúce náklady premietnuť do svojich odbytových cien tak, aby pokryli aspoň ekonomicky oprávnené náklady, čiže náklady na výrobu," povedal Lapšanský.



Vedenie zväzu tento týždeň absolvuje rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde by sa mali zadefinovať možnosti podpory aj pre pekárov do budúcnosti. "Nádeje vkladáme do vyjadrení pána štátneho tajomníka agrorezortu Martina Fecka (OĽANO), ktorý sa ešte v septembri vyjadril, že podpora pekárov bude vyriešená v inej forme. Veríme preto, že nám ministerstvo predstaví do konca roka riešenia. Sme, samozrejme, pripravení pomôcť pri ich príprave i realizácii. Zároveň očakávame, že štát využije platnú legislatívu v oblasti ekonomicky oprávnených nákladov. Bez podpory štátu hrozí, že slovenské pekárenstvo skrachuje," vysvetlil Lapšanský.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby pečiva i cukroviniek v SR a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.