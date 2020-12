Irán čaká na J. Bidena, je pripravený na rýchle zvýšenie ťažby a vývozu ropy

dnes 18:01 -

Irán je pripravený na rýchle zvýšenie produkcie a vývozu ropy po nástupe nového amerického prezidenta k moci. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie miestnych médií.

Podľa iránskej agentúry IRNA by ministerstvo ropného priemyslu malo pripraviť produkčné a vývozné zariadenia tak, aby do troch mesiacov mohli ísť na plnú kapacitu. Teherán očakáva, že po nástupe novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena do úradu 20. januára Washington svoj postoj voči Iránu zmení.

Vzťahy medzi Iránom a USA sa prudko zhoršili po tom, ako odchádzajúci americký prezident Donald Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody uzatvorenej medzi Teheránom a šiestimi svetovými mocnosťami v roku 2015. Po odstúpení od dohody uvalil Trump na Irán opätovne hospodárske sankcie, ktorých súčasťou bolo aj obmedzenie vývozu ropy.

Novozvolený prezident Biden už informoval, že je pripravený vrátiť sa k jadrovej dohode a zrušiť sankcie, ak sa Teherán vráti k prísnemu dodržiavaniu podmienok jadrovej dohody.

Pred odstúpením USA od dohody a uvalením ekonomických sankcií vyvážal Irán približne 2,8 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V súčasnosti exportuje krajina podľa posledných odhadov menej než 300.000 barelov ropy/deň.