Finančný sektor, kedysi imúnny voči pandémii, pristúpil k vlne prepúšťania

dnes 12:02

Wells Fargo v priebehu najbližších rokov prepustí „až desaťtisíce“ pracovníkov v rámci iniciatívy na zníženie nákladov a zredukovania počtu pobočiek. „V tejto situácii, aby sme zaistili kvalitné služby zákazníkom, udržiavame zamestnancov vždy, keď je to možné, presunutím na iné blízke pobočky. Dbáme o svojich zamestnancov čo najlepšie, poskytujeme zdroje na hľadanie nového zamestnania a ďalšiu pomoc, ako najlepšie vieme,“ vyjadril sa k prepúšťaniu Vickee Adams, hovorca Wells Fargo.



Aj v JP Morgan začali rozdávať stovky výpovedí, predovšetkým zamestnancom v zákazníckej podpore. Goldman Sachs tiež začali eliminovať približne 400 pozícií vrátane „back office“ postov. Zatiaľ čo veľká časť finančného sektora bola pred pandémiou ušetrená a k masívnemu prepúšťaniu nedošlo, nakoniec sa nábor nových pracovníkov úplne zastavil a banky začínajú podľa agentúry Bloomberg zvažovať škrty.

Alan Johnson z poradenskej Johnson Associates Inc., predpovedá, že vo finančnom sektore sa do polovice roku 2021 zníži počet zamestnancov o 10 %. „Finančné služby a bankovníctvo majú príliš veľa ľudí. Budúci rok bude prijímanie zamestnancov veľmi nízke. A bude aj nejaké prepúšťanie,“ uviedol. „Firmy nebudú naberať tak ako kedysi. Trajektória ekonomického oživenia je veľká neznáma, je tak neistá a tak významná. Ak ste prepustený zamestnanec, je to veľmi zložitá situácia,“ dodal.

A tak pracovníci finančných služieb, ktorí kvôli pandémii prišli o poplatky za sprostredkovanie, sa nakoniec ocitli na zozname prepustených. Prepúšťanie sa pravdepodobne dotkne tradičného bankovníctva, tvrdí Bloomberg, keď sa bankové služby presunú do on-line formátov. Na Wall Street však prepúšťali aj z iného dôvodu, napríklad kvôli fúziám.

V nezávideniahodnej situácii sa môžu ocitnúť finanční riaditelia, ak dostanú padáka vo veľkej banke, môžu mať problém nájsť si prácu v menších konkurenčných firmách. Dĺžka času na získanie zamestnania sa vyšším riadiacim pracovníkom zhruba zdvojnásobila voči časom „pred pandémiou“.

Zdá sa, že jedna oblasť aj naďalej prosperuje. Hypotekárne operácie. S úrokovými sadzbami na historických minimách sú hypotekárne banky jedinou oblasťou v odvetví, ktorá naberá nových pracovníkov. „Hypotéka zažíva boom - ani neviem, čo by som k tomu ešte povedal. Všetci uchádzači dostávajú tri až päť ponúk do 24 hodín,“ uviedol Jeramy Kaiman z personálnej spoločnosti Adecco Group.