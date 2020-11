Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa pohybuje blízko 44 USD

dnes 9:46 -

Naznačil to alžírsky minister ropného priemyslu. Ten v stredu (11. 11.) uviedol, že zoskupenie OPEC+ by mohlo súčasný program obmedzovania produkcie platný do konca tohto roka posunúť na rok 2021, prípadne ťažobné škrty ešte zvýšiť.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 9.07 h SEČ 43,93 USD (37,34 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 13 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 41,60 USD/barel. Oproti stredajšej uzávierke to predstavuje rast o 15 centov.