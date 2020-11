Návrat blokád v Európe bude tlačiť výhľad dopytu po rope smerom nadol

dnes 12:31 -

Sadamori, riaditeľ IEA pre trhy s energiou a cennými papiermi, však povedal tiež, že negatívny vplyv druhej vlny ochorenia COVID-19 na dopyt po rope bude pravdepodobne menej závažný ako počas jarných blokád.

"Veľké časti európskeho kontinentu sú zablokované. To určite nasmeruje dopyt na negatívnu stranu," poznamenal, ale nepovedal, či IEA formálne zníži svoju predpoveď.

Dodal len, že agentúra v tomto prípade očakáva menšie dôsledky ako pri prvej vlne koronavírusu na jar tohto roka, keďže v mnohých krajinách zostávajú školy aj obchody otvorené.

Ceny ropy sa zotavili z prudkého poklesu na začiatku roka po tom, ako sa na jar nakrátko prepadli až do záporného pásma. Obavy z dopytu však pretrvávajú a trhy znepokojujú aj možné právne spory vzhľadom na výsledky prezidentských volieb v USA.

„Ropný a plynárenský priemysel, najmä v USA, sa na výsledok týchto volieb pozerá s veľkým záujmom,“ uviedol Sadamori. Demokrati totiž avizovali, že plánujú radikálnu energetickú nízkouhlíkovú transformáciu, no ak bude Senát naďalej v rukách republikánov, budú existovať prekážky pre túto legislatívu, skonštatoval.

IEA vo svojej mesačnej správe zo 14. októbra ponechala svoju predpoveď dopytu po rope v rokoch 2020 a 2021 bez zmeny. To bolo pred tým, ako veľké európske krajiny vrátane Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva zaviedli nové prísne obmedzenia pohybu.

Agentúra so sídlom v Paríži by mala vo štvrtok (12. 11.) zverejniť svoju ďalšiu analýzu ropného trhu.

Podľa Sadamoriho Čína, ktorej sa začiatkom tohto roka podarilo potlačiť vírus, zostáva pre trh s ropu "hlavným svetlým bodom". A ako jediná veľká krajina je na dobrej ceste zaznamenať medziročné zvýšenie dopytu po rope.

Uviedol tiež, že dopyt po ropných derivátoch predstavuje zmiešaný obraz, pričom v prípade leteckého paliva a petroleju je situácia naďalej zlá, zatiaľ čo v prípade dopytu po nafte, benzíne a vykurovacom oleji je to lepšie.