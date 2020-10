Dvojité narušenie: Až 800 miliónov pracovných miest ohrozuje robotizácia a pandémia

Zdroj: WEF,CNCB,ČTK

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 10:08 -

V najviac ohrozených krajinách je veľa pracovných miest, ktoré sa zaoberajú jednoduchou a rutinnou činnosťou, ktorú môžu najľahšie nahradiť stroje, alebo sú to miesta, kde sa zamestnávatelia spoliehajú na lacnú pracovnú silu. Príkladom môže byť administratívna podpora v Japonsku alebo prevádzka tovární v krajinách strednej Európy. Medzi najviac ohrozené krajiny patrí okrem Japonska aj šesť arabských štátov okolo Perzského zálivu, Česká republika, či Slovensko.



Ekonómovia Ziad Daoud a Scott Johnson, ktorí sa na správe podieľali, upozornili, že riziko väčšej automatizácie vytvára vyššiu nerovnosť príjmov. Zatiaľ čo predtým sa myslelo, že robotizácia ohrozuje hlavne nízko kvalifikované pracovné miesta, teraz sa ukazuje, že robotizácia nahrádza úkony, ktoré je možné rozdeliť na niekoľko jednoduchých mechanických krokov. Tie často spadajú medzi miesta so strednými príjmami, čo vytvára efekt polarizácie pracovnej sily. To je prípad, keď pracovné miesta vyžadujúce strednú úroveň zručností miznú v porovnaní s tými, ktoré vyžadujú len málo zručností, či naopak vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

Podľa Daouda a Johnsona to však nemusí byť zlá správa. Niektoré z najviac ohrozených krajín majú aj rýchlo starnúcu populáciu. To znamená, že technológia by mohla pomôcť vykompenzovať demografické problémy v ich ekonomikách.



V správe zverejnenej v stredu, Svetové ekonomické fórum uviedlo, že nárast automatizácie eliminuje do roku 2025 až 85 miliónov pracovných miest. WEF však zároveň očakáva vytvorenie 97 miliónov nových pracovných miest, čo znamená celkový prírastok 12 miliónov pracovných miest.

„Tempo vytvárania pracovných miest sa spomalilo,“ povedala Saadia Zahidi, výkonná riaditeľka Svetového ekonomického fóra, v rozhovore pre televíziu CNBC. „To nie je prekvapenie vzhľadom na prebiehajúce výluky a následnú recesiu. Ale zároveň, keď sa pozrieme na projekcie vedúcich oddelení ľudských zdrojov a tých, ktorí sú v popredí pri prijímaní týchto rozhodnutí, zistíme, že miera vytvárania pracovných miest celkovo bude stále prevyšovať mieru zničenia pracovných miest.“

WEF očakáva, že do roku 2025 bude práca rovnomerne rozdelená medzi ľudí a stroje, pričom väčšinu ťažkých bremien, ktoré súvisia so spracovaním údajov, administratívnymi úlohami a rutinnými manuálnymi prácami pre pracovníkov v administratívnych službách, zvládnu počítače. To si ale bude vyžadovať výraznú úroveň „rekvalifikácie“ a „zvyšovania kvalifikácie“ zo strany zamestnávateľov. Podľa WEF bude polovica všetkých zamestnancov potrebovať v najbližších piatich rokoch určitú úroveň rekvalifikácie. „Časový horizont, za ktorý musíme zabezpečiť, aby pracovníci mali správne druhy zručností pre budúcnosť, sa oveľa skrátil," uviedla Zahidi. „Budeme potrebovať vynaložiť oveľa viac úsilia zo strany firiem, vlády a samotných pracovníkov, aby sme zabezpečili, že pracovníci získajú taký druh rekvalifikácie, aký potrebujú."





Vypuknutie epidémie Covid-19 malo tvrdý dopad na globálnu ekonomiku a Medzinárodný menový fond predpovedal tento rok pokles HDP o 4,4 % kvôli ochromujúcim dopadom obmedzení. Kríza už zlikvidovala milióny pracovných miest, pričom odvetvia ako cestovaný ruch a umenie boli zasiahnuté vážnejšie ako ostatné.

„Automatizácia, spolu s recesiou COVID-19, vytvára pre pracovníkov scenár„ dvojitého narušenia," uviedla WEF vo svojej správe. „Súčasné prerušenia, hospodársky pokles vyvolaný pandémiou spolu s technologickým pokrokom, si vyžiadajú do roku 2025 zmenu úloh, zmenu pracovných miest a zručností.“

WEF tiež vyzdvihol rýchly prechod k práci na diaľku, uviedlo, že zamestnávatelia môžu presunúť až 44 % svojej pracovnej sily na diaľku, ale 78 % vedúcich firiem očakáva, že súčasné spôsoby práce budú mať negatívny vplyv na produktivitu, pretože niektoré priemyselné odvetvia sa dokážu na nové podmienky len ťažko adaptovať.

WEF očakáva stratu pracovných miest kvôli robotizácii do roku 2025 pre:

Úradníkov zadávajúcich údaje

Účtovníkov, mzdárov, audítorov

Montážnikov a továrenských pracovníkov

Manažérov obchodných služieb

Pracovníkov zákazníckych služieb

Generálnych a prevádzkových manažérov

Opravárov a mechanikov strojov

Úradníkov pre evidenciu a skladovanie materiálov

Očakávané nové úlohy, pre ktoré bude rásť dopyt na pracovných miestach ako sú: