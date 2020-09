O budúcom zdroji tepla pre hornú Nitru sa musí rozhodnúť na jeseň

dnes 18:01 -

O budúcom zdroji vykurovania Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian po ukončení výroby elektriny a tepla z domáceho uhlia sa musí rozhodnúť na jeseň tohto roka. Hrozí totiž, že by dodávatelia zostali bez tepla. Upozornili na to zástupcovia samospráv vo štvrtok na diskusii k budúcemu vykurovaniu v Prievidzi.

Projektové zámery, ktoré počítajú s budúcou výrobou tepla v regióne, predložili Slovenské elektrárne (SE) a Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v zastúpení Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH) spolu s prievidzskou samosprávou. Poradný orgán Európskej komisie JASPERS už predložil predkladateľom svoje prvé hodnotenie. V ňom konštatuje, že oba projekty sú dobré. JASPERS vypracoval dve štúdie, jednotlivé projekty veľmi neporovnával, vyhodnocoval však jednotlivé časti zámerov, cenu tepla, riziká, silné i slabé stránky každého projektu. „Nemáme favorita, ani jeden z projektov nie je preferovaný alebo vhodnejší,“ povedal na rokovaní Kaido-Paul Kranfeldt z JASPERS.

Organizácia ešte podľa neho vypracuje ďalšie hodnotenie podľa stanovených kritérií. Kranfeldt jednoznačne neodpovedal na to, ktorý z projektov je environmentálne vhodnejší. „Musíme vyhodnocovať dosah na lokálne prostredie a celkový dosah na životné prostredie. V takom prípade projekt, ktorý využíva lokálne zdroje a má menšie straty, bude ekologickejší. Do dlhodobej perspektívy sa uprednostňuje projekt, ktorý využíva dekarbonizovanú podobu tepla. Oba projekty však využívajú zemný plyn,“ vysvetlil.

„Páči sa nám, keď sa využíva lokálny obnoviteľný zdroj energie, pri banskom projekte sa využíva podzemná voda. To je pozitívum. Na druhej strane, je tam veľké riziko časových sklzov, čo pri projekte SE nehrozí,“ doplnil Kranfeldt.

„Celkové hodnotenie JASPERS jednoznačne vychádza cenovo v prospech nášho projektu. Spomína tam možné riziká z časového hľadiska, hlavne z titulu pozemkových záležitostí. My máme však tieto veci v predstihu riešené,“ tvrdí predseda Predstavenstva PTH Rastislav Januščák s tým, že na prvom mieste by mala byť podľa neho cena, a tým, že firma má devízu banskej vody, dokáže cenu stláčať dole. PTH chce podľa neho do budúcnosti nahrádzať zemný plyn banskou vodou.

JASPERS v hodnotení upozornil i na nedodržanie kritérií v podobe dosiahnutia uhlíkovej neutrality, ku ktorej sa zaviazala Európska únia. „Gro výroby tepla bude spočívať v kotloch na biomasu, ktoré budú produkovať až 58 percent energie, a plynové kotle budú nasadzované v zimnom období. Tým je aj náš zdroj ekologický a spĺňa nízkouhlíkové emisie,“ reagoval riaditeľ Elektrárne Nováky Miroslav Piaček. Deklaroval, že projekt SE bude do roku 2023 postavený, pričom spoločnosť uvažuje ešte o polročnej skúšobnej prevádzke.

Mesto Prievidza prijalo ponuku baní na spoluprácu pri projekte PTH, kde je väčšinovým akcionárom a HBP menšinovým. „Osobne to vnímam ako veľkú príležitosť pre obyvateľov mesta do budúcna získať vlastný zdroj, získať podiel 51 percent na vlastnom zdroji, a tým ovplyvňovať cenu tepla,“ ozrejmila primátorka Katarína Macháčková s tým, že projekt SE definitívne neodmietli.