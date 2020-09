Lučenec požiada o finančnú výpomoc od štátu vo výške viac ako 595.000 eur

dnes 8:16 -

„Ide o bezúročnú finančnú výpomoc určenú na krytie výdavkov samosprávnych funkcií maximálne do výšky výpadku dane so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných štyroch splátkach. Prvá musí byť uhradená v roku 2024,“ ozrejmila primátorka Alexandra Pivková.

V rámci prijatých epidemiologických opatrení sa podľa nej znížila v Lučenci ekonomická aktivita, čo sa odrazilo aj na negatívnom vývoji a výsledku výpadkov dane.

Pivková doplnila, že pôžičku chce mesto vyčerpať okrem iného na opravy súvislých asfaltových povrchov mestských komunikácií. „Je to pre nás najkritickejšia vec, ktorú riešime už niekoľko rokov. Zároveň budeme v podstate touto pôžičkou vykrývať finančnú výpomoc pre naše športové kluby a dotáciu pre mestskú spoločnosť Spool,“ vymenovala primátorka s tým, že zvyšok potrebných financií dodajú z vlastného rozpočtu.