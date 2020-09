OPEC zhoršil prognózu dopytu po rope na tento aj budúci rok

dnes 15:31 -

Podľa najnovšej prognózy OPEC klesne svetový dopyt po rope tento rok o 9,46 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Dôvodom je opätovný rýchly rast počtu nakazených novým koronavírusom, čo ohrozuje zotavovanie ekonomík. Pred mesiacom počítala organizácia s poklesom dopytu v roku 2020 o 9,06 milióna barelov denne.

Prognózu zhoršil OPEC aj na rok 2021, v ktorom síce počíta so zotavením trhu, avšak slabším, než predpokladal v auguste. Najnovšie očakáva, že v budúcom roku sa dopyt po rope v porovnaní s rokom 2020 zvýši o 6,62 milióna barelov denne. Nový odhad je o 370.000 barelov/deň horší než pred mesiacom.

S cieľom podporiť trhy uzatvorili štáty OPEC a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, dohodu o redukcii ťažby o rekordných 9,7 milióna barelov denne. Tá platila tri mesiace od 1. mája do konca júla. V očakávaní zlepšenia situácie od augusta program rekordnej redukcie zmiernili na 7,7 milióna barelov denne. Situácia sa však medzitým začala zhoršovať.

Čo sa týka augustovej ťažby, OPEC v najnovšej správe informoval, že jeho produkcia vzrástla o 760.000 barelov denne na 24,05 milióna barelov/deň. Dohodu o redukcii ťažby tak podľa výpočtov agentúry Reuters splnil OPEC na 103 %. V júli svoj prísľub zníženia ťažby plnil na 97 %.

OPEC okrem toho uviedol, že aj dopyt po rope iba z členských krajín OPEC bude tento aj budúci rok nižší, než sa pôvodne čakalo. Dôvodom je spomínaný horší než pôvodne očakávaný globálny dopyt, ako aj zvyšovanie produkcie v štátoch, ktoré nie sú členmi OPEC.

Podľa OPEC dosiahne dopyt po jeho rope tento rok v priemere 22,6 milióna barelov denne. To je o 700.000 barelov menej, než organizácia uvádzala v predchádzajúcej prognóze. Odhad dopytu na budúci rok zhoršila organizácia o 1,1 milióna barelov denne.

Vo štvrtok 17. septembra by sa mala uskutočniť schôdzka Monitorovacieho výboru ministrov energetiky zoskupenia OPEC+. Rokovať sa bude o najnovšom vývoji na trhu.