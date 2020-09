dnes 11:31 -

Britský ropný koncern BP ako prvý gigant v odvetví uviedol, že obdobie nepretržitého rastu dopytu po rope sa skončilo.

BP vo svojej správe o vyhliadkach dopytu po energiách zverejnenej v noci na pondelok uviedol, že spotreba ropy sa možno už nikdy nevráti na úroveň spred koronakrízy. Podľa expertov je koncern s týmto názorom v rámci odvetvia zatiaľ osamotený.

Dokonca aj najoptimistickejšia predpoveď BP na najbližších 20 rokov počíta so stagnáciou dopytu, keďže štáty sa odvracajú od fosílnych palív smerom k obnoviteľným zdrojom. Šéf BP Bernard Looney už v auguste oznámil, že koncern ročne investuje 5 miliárd USD (4,22 miliardy eur) do rozvoja obnoviteľných energií a že v najbližších 10 rokoch zníži produkciu ropy a plynu o 40 %. BP chce podľa svoje novej stratégie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050.