Minister financií: Spúšťame výberové konanie na prezidenta Finančnej správy SR

"Chceme aj toto výberové konanie robiť verejné, chceme, aby vypočutie jednotlivých záujemcov mohli sledovať médiá," vyhlásil Heger v súvislosti s výberom šéfa daniarov. Zdôraznil, že FS je dôležitá z hľadiska konsolidácie verejných financií a rozpočtu. "Záleží nám na tom, aby v čele finančnej správy bol ten najlepší z najlepších," podotkol minister.

Podľa Hegera je tiež kľúčové, aby FS posilnila aj analytickú a kontrolnú činnosť. "Finančná správa bude musieť vypudiť zo svojich radov čierne ovce," zdôraznil s tým, že táto inštitúcia musí stáť na kvalitných ľuďoch. Šéf rezortu financií poznamenal, že do pozície prezidentky FS bola dočasne postavená Klučková, aby vykonala audit.

Zároveň skonštatoval, že dôkladne vyberali aj ľudí, ktorí budú vo výberovej komisii. Mal by v nej byť predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko, rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo, predsedovia dvoch výborov Národnej rady (NR) SR Peter Kremský a Marián Viskupič, podpredseda legislatívnej rady vlády Marek Kalavský, súčasná prezidentka FS Daniela Klučková, šéfka sekcie daňovej a colnej na MF Martina Biliková, štátny tajomník MF Ľuboš Jančík, ale aj generálna tajomníčka služobného úradu Veronika Gmiterko. Zástupcov vo výberovej komisii by mali mať aj Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko.