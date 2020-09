Prichádza rozhodnutie ECB, čo sa dá očakávať?

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 10:10 -

Vyhlásenia hlavného ekonóma Európskej centrálnej banky Philipa Lanea, že „na kurze euro / dolár záleží“, sa podľa všetkého bude držať aj prezidentka ECB Christine Lagardeová a jej kolegovia, keď centrálna banka vo štvrtok oznámi svoje rozhodnutie o ďalšom smerovaní. Okrem kurzu eurodolára sú v centre pozornosti ďalšie témy týkajúce sa nových ekonomických prognóz, ktoré sú pripravené na zverejnenie, a pokračujúci prieskum zvolenej stratégie.

Čo očakávajú niektorí poprední pozorovatelia ECB?

ABN Amro

Očakávame, že ECB zdôrazní, že je pripravená ďalej zmierňovať politiku s cieľom vrátiť infláciu na svoju predkrízovú cestu. Rada guvernérov by mala navyše opäť zdôrazniť, že hoci sa nezameriava na euro, výkyvy meny majú vplyv na jej makroprojekcie, a teda na primeranú pozíciu jej menovej politiky. Myslíme si, že ECB opäť zmierni politiku do konca tohto roka, s najväčšou pravdepodobnosťou v decembri.

Goldman Sachs

Rada guvernérov pravdepodobne upozorní na nedávne zhodnotenie eura s tým, že volatilita meny si vyžaduje pozornosť. Vidíme však vysokú latku pre politické kroky vzhľadom na to, že predstavitelia ECB historicky politiku nezmierňovali, keď sila eura odrážala predovšetkým zlepšujúce sa ekonomické vyhliadky (napríklad v rokoch 2017-18). Rada guvernérov má navyše len málo možností, ako zastaviť silnejúce euro, vzhľadom na obmedzený priestor na znižovanie úrokových sadzieb a možnosť ďalšieho zhodnocovania v reakcii na väčšie kvantitatívne uvoľňovanie. Očakávame preto, že sa predstavitelia ECB budú naďalej prikláňať k apreciácii eura a svojimi komentármi meniť vývoj kurzovej krivky.

ING

Pokiaľ ide o nové makroprojekcie, očakávame, že ECB uzná oživenie v tvare písmena V od zrušenia opatrení proti koronavírusu, a zároveň stále bude zdôrazňovať vysokú mieru neistoty. Komentáre predstaviteľov ECB za posledné týždne do istej miery naznačili mierne rozdiely v ekonomickom hodnotení ECB. Zatiaľ čo Isabel Schnabel zdôraznila, že prebiehajúce oživenie je v zásade v súlade s vlastným základným scenárom ECB, Philip Lane vyznel trochu opatrnejšie a poukazoval na pravdepodobnosť dlhodobého a iba postupného oživenia. Podrobne budeme sledovať inflačné prognózy ECB. V júni ECB očakávala mieru inflácie na úrovni 1,3 % do roku 2022. Akákoľvek revízia smerom dole zvýši pravdepodobnosť ďalších menových stimulov.

Morgan Stanley

Po deflačnom prekvapení z minulého týždňa a po silnejšom eure budeme hľadať signál, ktorý by odhalil, čo by ECB mohla podniknúť, aby obhájila dôveryhodnosť svojho inflačného cieľa. Možno k tomu pristúpi už na decembrovom stretnutí.

RBC

Absolútna úroveň „nadbytočných rezerv“ je dostatočná a ani značné zníženie by nemalo vytvárať tlak na zvyšovanie sadzieb na peňažnom trhu. Inými slovami, zvýšené rezervy vytvorené prostredníctvom programov nákupu a poskytovania pôžičiek by mali ECB umožniť urobiť tento krok bez toho, aby to ohrozilo plynulý prenos ich menovej politiky. Vzhľadom na to, že člen výkonnej rady Schnabel uviedol, že „ECB ešte nerokovala o úprave odstupňovaného multiplikátora“, vidíme pravdepodobnejšie, že to bude pokračovať. Prinajmenšom by sme očakávali, že táto téma bude zaradená do programu rokovania. Ak by bola ECB proaktívnejšia, mohli by sme dokonca vidieť nárast multiplikátora, ktorý by bankám umožňoval vkladať väčšie sumy do ECB, a to na úrovni 0 % namiesto záporného -0,5 % zo súčasných šiestich na povedzme 8–9-násobok minimálnych rezerv.

Saxo Bank

Rozhodnutie Federálneho rezervného systému uprednostniť priemerný inflačný cieľ nie je bez následkov pre ostatné centrálne banky, nemyslíme si však, že to drasticky zmení postoj ECB k inflácii. Diskusia o inflačnom cielení stále pokračuje v akademických aj verejných kruhoch - bývalý prezident ECB Jean-Claude Trichet nedávno naznačil, že ECB by sa mala napríklad zamerať na jadrovú infláciu. Veríme však, že to nemá veľký význam a že cieľ 2 %, ktorý dáva väčšiu flexibilitu centrálnej banke, je už hotová vec. V tejto fáze je veľmi nepravdepodobné, že by ECB pokročila ďalej.